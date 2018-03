Kto dostanie dopłaty do czynszu w programie "Mieszkanie Plus"? Ministerstwo podaje warunki

Osoby spełniające wyznaczone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kryteria dochodowe dostaną wsparcie w regulowaniu opłat czynszowych w nowych mieszkaniach czynszowych. Program dopłat ma wystartować już od przyszłego roku – podaje MIiR w komunikacie prasowym.

Dopłaty dla najemców będą obowiązywać w głównej mierze tych, którzy swoje mieszkania wynajmą w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Nawet na kilkaset złotych dopłaty załapią się jednak także ci, którzy zamieszkają w innym nowym mieszkaniu czynszowym – także tych budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y – podał wczoraj Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju w rozmowie z PAP.

W opublikowanym dziś na Twitterze dokumencie podano kolejne szczegóły programu. Dopłaty będą dotyczyć nowoutworzonych mieszkań czynszowych i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji, a nabór najemców nadal będzie organizowany przez właściwe gminy. Będą one decydowały o kryteriach, jakie będą brane pod uwagę, ale wybór będzie ograniczony do tego przedstawionego w ustawie.

Dopłaty dla rodzin z niższymi dochodami i większą liczbą dzieci

Ci najemcy, którzy osiągają dochód poniżej określonych w ustawie oraz nie posiadają innego mieszkania, będą mogli liczyć na dopłaty do czynszu. – Rodzina 2+2, która płaciłaby około 1500 zł za wynajmowane mieszkanie, może otrzymać około 500 zł dopłaty. To kwota, o którą zmniejszy się czynsz najmu nowego mieszkania – mówił wiceminister Soboń.

Progi dochodowe, które pojawią się w ustawie, mają być skorelowane z liczbą osób w gospodarstwie domowym – im wyższa liczba dzieci, tym większe dopłaty mają przysługiwać najemcom.

Z dopłat wykluczone zostaną gospodarstwa domowe, w których średni miesięczny dochód w okresie podlegającym analizie przekroczy określony próg dochody – w przypadku gospodarstw jednoosobowych jest to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie 2 563 zł netto), a w przypadku pozostałych gospodarstw granica rośnie o 30 p.p. (ok. 1 280 zł za każdą kolejną osobę).

Program dopłat uratuje nie takie tanie „Mieszkanie Plus”?

Ministerstwo poinformowało, że limity zostały ustalone z uwzględnieniem możliwości zakupu mieszkania o standardowej powierzchni – w analizie przyjęto rynkowe dane o wynajmie publikowane przez NBP i warunek, że czynsz najmu lub rata kredytowa nie może przekroczyć 40 proc. wydatków gospodarstwa domowego. Uwzględniono także pozostałe wydatki uwzględniające kwotę minimum socjalnego.

Program dopłat miałby znacząco przybliżyć realizację programu „Mieszkanie Plus” do jego podstawowych założeń. W ostatnich dniach w mediach informowano o tym, że stawki czynszu w takich mieszkaniach wcale nie będą tak korzystne jak pierwotnie zakładano. Co więcej, będą one zbliżone do cen rynkowych.

Obniżając te stawki programem dopłat, które najemcy będą otrzymywać na konto celem pokrycia części czynszu, uda się obniżyć cenę końcową wynajmu nowego mieszkania czynszowego.

