Koronawirusowy krach na GPW i światowych giełdach [16 marca 2020]

Rozpoczynamy czwarty tydzień potężnego wpływu epidemii koronawirusa na sytuację na rynkach finansowych. W poniedziałek rano tematem dnia jest decyzja Rezerwy Federalnej.

Artykuł będzie sukcesywnie aktualizowany. Sytuacja na rynkach wciąż jest niezwykle dynamiczna. Jej pełny obraz znaleźć można w tabelach notowań: indeksów GPW, akcji GPW oraz indeksów światowych, walut i surowców.

Awaryjne cięcie stóp procentowych do zera oraz wpompowanie na rynki setek miliardów dolarów przez amerykańską Rezerwę Federalną nie powstrzymało spadków na rynkach akcji. Poniedziałek na wszystkich giełdach zapowiada się na kolejny dzień dużej zmienności.

Jako pierwsze na wydarzenia weekendu zareagować mogły giełdy azjatyckie. Przed 07.00 czasu polskiego na minusie znajdowały się giełdy w Japonii (-1,3 proc.), Korei Południowej (-1,6 proc.) i Chinach (-1,7 proc.). Znacznie silniejsze spadki obserwowaliśmy na Filipinach (-8 proc.), Tajlandii (-5,5 proc.), Indiach (4,3 proc.) czy Taiwanie (-4 proc.).

W centrum uwagi inwestorów i komentatorów znajdują się notowania na kontrakty na amerykańskie indeksy. Sytuacja na ich rynku wskazuje na spadkowe otwarcie na Wall Street (start o 14.30 czasu polskiego): S&P spada o 4,8 proc., Dow Jones o 4,5 proc., a Nasdaq o 4,5 proc. Na minusie pozostają także kontrakty na niemiecki DAX (-3,5 proc.) czy brytyjski FTSE100 (-3,2 proc.).

Do spadków powróciły ceny ropy naftowej (-6,2 proc.), które zniżkują do 32,5 USD za baryłkę. Lekko w górę natomiast złoto (0,9 proc.), do 1542 USD.

Relatywny spokój panuje na rynku walutowym. Notowania EUR/USD idą w górę o 0,2 proc. do 1,1125 USD. Przed 07.00 kurs dolara wynosi 3,94 zł, euro kosztuje 4,38 zł, frank szwajcarski 4,15 zł, a funt brytyjski 4,86 zł.

Michał Żuławiński