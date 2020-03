Koronawirus a sytuacja na GPW i światowych giełdach [18 marca 2020]

W środowy poranek na światowych giełdach dominują spadki. Polscy inwestorzy czekają na antykryzysowy pakiet działań rządu.

Sytuacja na światowych rynkach finansowych można nazwać już krachem. Główne indeksy straciły po kilkadziesiąt procent i zakończyły wieloletnią globalną hossę. W Bankier.pl relacjonujemy wydarzenia na rynkach dzień po dniu.

Poniższy artykuł będzie sukcesywnie aktualizowany. Sytuacja na giełdach wciąż jest niezwykle dynamiczna. Jej pełny obraz znaleźć można w tabelach notowań: indeksów GPW, akcji GPW oraz indeksów światowych, walut i surowców.

Po 10 minutach notowań WIG20 tracił 2,74 proc., mWIG40 1,05 proc., a sWIG80 0,13 proc. Skala spadków od 21 lutego (umowny ostatni dzień przed krachem) dla głównych indeksów GPW wynosiła więc odpowiednio: 33,4 proc., 29,5 proc. i 25 proc.

Przypomnijmy również, że wczorajsza sesja w wykonaniu WIG20 (6,54 proc.) była czwartą najlepszą w historii, a warszawska giełda pozytywnie wyróżniała się na tle Europy (DAX w środę w górę tylko o 2,2 proc.).

Wśród dużych spółek na początku środowej sesji najmocniej taniały akcje KGHM (-8 proc.), co wiązać można ze spadkiem cen miedzi na światowych rynkach. Silnej przeceny doznawały także Santander (-6,2 proc.) i JSW (-5,15 proc.). Po nielicznej wzrostowej stronie WIG20 najlepiej radziły sobie przecenione ostatnio mocno akcje PGE (1,8 proc.) i LPP (1,2 proc.).

Inwestorzy z GPW czekają dziś na antykryzysowy pakiet na firm, który ma przedstawić dziś rząd. Szczegółów spodziewamy się po zakończeniu obrad Rady Gabinetowej zwołanej na 10.00.

Światowe turbulencje

Jako pierwsze na wczorajsze odbicie na Wall Street zareagowały giełdy azjatyckie. Euforii jednak nie było – spadki w Korei Południowej (-4,8 proc.), Hongkongu (-4,33 proc.) korespondują z ostatnimi potężnymi załamaniami rynku. Nieco mniejsze spadki obserwowano w Chinach (-1,83 proc.) oraz Japonii (-1,68 proc.).

Silne spadki obserwujemy też na początku dnia w Europie. Niemiecki DAX traci 4 proc., francuski CAC40, a włoski FTSE MIB 1,6 proc.

Na czerwone otwarcie wskazują także kontrakty na amerykańskie indeksy (ok. 4 proc.). Środa to kolejny dzień, w którym osiągnięty został dzienny limit spadków, przez co notowania wstrzymano do otwarcia sesji na Wall Street.

Sporo dzieje się także na rynku surowców. Ropa brent spadła poniżej 30 dolarów za baryłkę, a miedź w Londynie do mniej niż 5000 dolarów za tonę. W dół idą także notowania platyny (-3,5 proc.), srebra (-2,9 proc.), palladu (2,9 proc.) czy niklu (-2,1 proc.). Przecena dotyka także złota, które spadając o 2,3 proc. wyceniane jest na 1498 dolarów za uncję. Tymczasem na początku ubiegłego tygodnia żółty metal kosztował przez moment nawet ponad 1700 dolarów za uncję.

Planujemy kontynuację tematu

Michał Żuławiński