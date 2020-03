Czechy apelują o zamknięcie granic Włoch

Władze Włoch powinny zabronić obywatelom wyjazdów do innych krajów Unii Europejskiej - powiedział w niedzielnym wywiadzie dla czeskiej telewizji publicznej premier Andrej Babisz. Wezwał też obywateli swego kraju, którzy przebywają na północy Włoch, do powrotu.

Czeski premier argumentował, że efektywna kontrola podróży włoskich obywateli w strefie Schengen nie jest możliwa i tylko apel włoskiego premiera do rodaków mógłby powstrzymać obywatelitego kraju przed podróżowaniem po krajach Unii Europejskiej.

Włochy należą do czołówki krajów, w których gwałtownie szerzy się koronawirus SARS-CoV-2. Według najnowszych szacunków w kraju tym potwierdzono 5800 zakażeń. Z powodu Covid-19 zmarły tam 233 osoby.

W nocy z soboty na niedzielę premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział zaostrzenie walki z koronawirusem. W trakcie konferencji prasowej w Rzymie Conte przedstawił główne założenia dekretu, który ma zamiar wydać. Projekt ten przewiduje zaostrzone środki zapobiegawcze w celu zatrzymania szerzenia się wirusa. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie szerzy się epidemia, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się.

"Siły policji będą uprawnione do zadawania pytań obywatelom, poruszającym się po tych obszarach. Oznacza to, stwierdził, że trzeba będzie uzasadnić konieczność podróżowania" - zapowiedział włoski premier. "Nie ma absolutnego zakazu poruszania się, ale możliwość ta będzie ograniczona"- zaznaczył.

W odpowiedzi na propozycje włoskiego premiera szef czeskiej dyplomacji Tomasz Petrziczek opublikował w niedzielę na Twitterze apel do obywateli Czech, którzy z powodu pracy lub wyjazdów turystycznych znaleźli się na północy Włoch i mogliby tam utknąć na dłużej z powodu nowych zarządzeń władz w Rzymie.

Czescy obywatele mogą natychmiast wrócić do domu z zamkniętych obszarów w północnych Włoszech - napisał szef czeskiego MSZ. W przypadku jakichkolwiek trudności Czesi mają się zwracać do placówek konsularnych w Rzymie i w Mediolanie. Mogą też ściągnąć na swoje smartfony aplikację DROZD, która ułatwi ich zlokalizowanie we Włoszech i udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy konsularnej.

Petrziczek przypomniał, że zgodnie z zaleceniem MSZ wydanym 6 marca wyjazdy do Włoch nie są zalecane, a połączenia lotnicze z Czech do miast położonych na północy Włoch zostały czasowo wstrzymane.

Ministerstwo zdrowia wydało zaś w sobotę zarządzenie stanowiące, że osoby przyjeżdżające do Czech z obszarów, gdzie szerzy się SARS-CoV-2, mają obowiązek skontaktować się z lekarzem i przebyć dwutygodniową kwarantannę. Dotyczy to zarówno obywateli czeskich, jak i cudzoziemców, którzy pracują w tym kraju. Ograniczenia nie obejmują kierowców ciężarówek, pracowników służby zdrowia oraz pilotów.

Od poniedziałku na 10 przejściach granicznych z Niemcami i Austrią rozdawane będą ulotki określające zasady postępowania, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Akcja informacyjna prowadzona będzie także w pociągach międzynarodowych.

W trybie natychmiastowym władze Czech wstrzymały wydawanie wiz obywatelom Iranu. Z uwagi na szybko rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem w tym kraju, czeski minister zdrowia Adam Vojtiech nazwał Iran "tykająca bombą".

W Republice Czeskiej zakażonych koronawirusem jest 21 osób. (PAP)

