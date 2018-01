Konta osobiste: promocje – styczeń 2018 r.

W tym miesiącu polujący na okazje bankowe mają znacznie mniej szans do wykorzystania. Jest to pokłosie dużej liczby kończących się pod koniec ubiegłego roku promocji. Nie wszystkie banki zdecydowały się przedłużyć swoją ofertę, jednak propozycja z najwyższym bonusem w wysokości 650 zł doczekała się kolejnej edycji.

W styczniu najwięcej można zarobić, decydując się na założenie rachunku w mBanku w ramach promocji „Lepiej z eKontem – III edycja”. Nagrodę stanowi bonus pieniężny w wysokości do 650 zł oraz gwarancja niezmienności wybranych opłat. Kolejne banki oferują już znacznie niższe sumy. Kwotą 300 zł kusi BGŻ BNP Paribas, który promuje płatności mobilne, a 240 zł można zyskać w prolongowanej ofercie eurobanku skierowanej do klientów korzystających z telewizji cyfrowej nc+. W przypadku ostatniej z nich bank dorzuca również preferencyjne warunki prowadzenia konta na określony czas.

Czytelnikom Bankier.pl przedstawiamy listę obowiązujących aktualnie promocji bankowych, z których skorzystać mogą jedynie nowi klienci. W pierwszej części artykułu można znaleźć informację o najwyżej premiowanych ofertach dostępnych bez ograniczeń wiekowych, a na dalszych pozycjach przybliżamy warunki pozostałych propozycji. W zestawieniu nie zostały wzięte pod uwagę oferty dotyczące kont typu VIP oraz rachunków dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 500+”. Poniższy przegląd zawiera promocje bankowe organizowane bezpośrednio przez banki bez udziału pośredników.

Miejsce I: 650 zł oraz gwarancja stałych opłat w mBanku

Ile można zarobić na promocji?

Wystartowała kolejna edycja promocji „Lepiej z eKontem”, dzięki której można wzbogacić się o kwotę 650 zł. Dodatkową zachętę może stanowić gwarancja niezmienności podstawowych opłat udzielana na 24 miesiące.

Jakie są warunki promocji?

Bank różnicuje warunki uzyskania poszczególnych nagród. Aby zaliczyć się do grona osób, którym zacznie się naliczać bonus, należy otworzyć eKonto standard lub eKonto plus, podpisać wskazane w regulaminie oświadczenia, zasilić konto przelewem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł, zalogować się co najmniej raz do aplikacji mobilnej w danym miesiącu oraz zrealizować płatności bezgotówkowe (kartą lub Blikiem) na kwotę min. 250 zł miesięcznie.

Kwota 650 zł to cała pula możliwa do zdobycia w ciągu kolejnych pięciu miesięcy. W danym miesiącu klient może otrzymać do 130 zł, które jest naliczane jako zwrot dokonanych już płatności (kartą lub Blikiem) w wysokości 4 proc.

Mniej cenną, choć pewną nagrodą, która przysługuje wszystkim uczestnikom promocji, jest 2-letnia gwarancja niezmienności wybranych opłat dotyczących konta osobistego, która obejmuje stawkę za prowadzenia konta osobistego, obsługę karty debetowej, wypłaty z bankomatów krajowych oraz przelewy internetowe. Czytelnicy, którzy zastanawiali się nad otwarciem konta w ramach poprzednich edycji, mogą zauważyć zmianę – wcześniej bank oferował darmową kartę debetową na 24 miesiące.

Oferta jest zarezerwowana dla nowych klientów, którzy są rozumiani jako osoby nie posiadające lub współposiadające konta osobistego lub oszczędnościowego od 1 stycznia 2016 r.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2018 r.

Miejsce II: 300 zł za założenie konta i korzystanie z aplikacji w BGŻ BNP Paribas

Ile można zarobić na promocji?

BGŻ BNP Paribas także postawił na przedłużenie znanej już wyjadaczom wisienek promocji „Mobilna Premia”. Podstawowe założenie oferty nie uległo zmianie. W zamian za realizowanie transakcji kanałem mobilnym bank wynagrodzi klienta kwotą do 25 zł miesięcznie, co w sumie może przynieść 300 zł zysku.

Jakie są warunki promocji?

Wysokość bonusu jest podyktowana liczbą zrealizowanych operacji w miesiącu, które akceptuje bank. Za każdą taką transakcję w wysokości min. 5 zł klientowi naliczone zostanie 1 zł. Dopuszczalny bonus miesięczny wynosi 25 zł, a starać się o niego można przez kolejnych 12 miesięcy.

Regulamin dopuszcza prawie wszystkie operacje zrealizowane przez aplikację GOmobile oraz Android Pay. Do wyjątków należy transakcja BLIK oraz przelew otwierający lokatę w aplikacji dostarczanej przez bank. Ograniczono także możliwość wysyłania przelewów na ten sam rachunek. Pod uwagę wzięta zostanie tylko pierwsza taka transakcja w danym miesiącu.

Dodatkowym warunkiem, który pojawił się dopiero w tej odsłonie promocji, jest zobowiązanie klienta do aktywnego korzystania z konta przez kolejne 12 miesięcy od jego otwarcia. Wymóg ten można spełnić, gwarantując zasilenie rachunku wynagrodzeniem lub realizując co najmniej dwa przelewy w miesiącu na konta wybranych przedsiębiorców (dostawcy mediów, dostawcy usług płatniczych z tytułu spłacanej pożyczki lub kredytu, uczelnie oraz placówki systemu oświaty).

O bonus można powalczyć, zakładając Konto Optymalne, Konto Maksymalne lub Konto Premium. Promocja jest skierowana do osób, które w ciągu 36 miesięcy przed zawnioskowaniem o rachunek nie były posiadaczami konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

Wnioski o ROR w ramach promocji przyjmowane są do 31 marca 2018 r.

Miejsce III: 240 zł od eurobanku za założenie konta i korzystanie z telewizji cyfrowej

Ile można zarobić na promocji?

Przedłużenia doczekała się również promocja eurobanku premiująca opłacanie abonamentu, która przyjęła brzmienie „Nc+Konto”. Klienci, którzy skorzystają z oferty specjalnej banku, mogą zarobić do 240 zł w ramach miesięcznych przelewów po 20 zł każdy. Bank do bonusu dorzuca jeszcze lepsze od standardowych warunki prowadzenia konta, do których należy brak opłat za posiadanie konta, zwrot opłaty za obsługę karty debetowej oraz zwrot prowizji za udzielenie limitu w koncie. Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące dla opłat dotyczących karty i konta oraz 12 miesięcy dla limitu w rachunku.

Jakie są warunki promocji?

Jednym z warunków promocji jest posiadanie umowy abonamentowej z ITI Neovision. To właśnie korzystający z usług telewizji cyfrowej nc+ mogą zyskać na ofercie. Aby zostać uczestnikiem promocji, należy ponadto zgłosić zainteresowanie ofertą i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Spełnienie wymienionych czynności uprawnia do otrzymania korzystniejszych warunków rachunku.

Premia na konto w wysokości 20 zł wpłynie na rachunek, jeśli w danym miesiącu jego posiadacz:

opłaci abonament za usługi telewizji cyfrowej środkami zgromadzonymi na koncie,

zrealizuje przynajmniej trzy płatności bezgotówkowe kartą debetową na kwotę łączną min. 100 zł.

Uczestnikiem promocji może zostać osoba, która nie posiadała lub współposiadała konta osobistego w eurobanku przez ostatnie 24 miesiące. Akcja obejmuje dwa rachunki z oferty banku – Konto Active i Konto Prestige.

Ostatni dzień na skorzystanie z promocji wypada 31 grudnia 2018 r.

Miejsce IV: 200 zł dla zmieniających bank na Credit Agricole

Ile można zarobić na promocji?

Klienci, którzy przeniosą rachunek z innego banku do Credit Agricole, mogą otrzymać 200 zł na konto w ramach przedłużonej niedawno promocji „Polacy wybierają Credit Agricole”.

Jakie są warunki promocji?

Bank dokładnie wskazuje w regulaminie, jakie wymogi musi zrealizować klient zanim otrzyma premię pieniężną. Poza otwarciem ROR-u, zainteresowany ofertą ma obowiązek:

złożyć wniosek o wydanie karty debetowej,

zawnioskować o nadanie dostępu do bankowości internetowej,

wybrać elektroniczny wyciąg z konta,

złożyć wniosek z pełnomocnictwem, dzięki któremu będzie możliwe przeniesie konta z innej instytucji,

złożyć zlecenie przekazywania wynagrodzenia na konto w kwocie min. 3 000 zł oraz zapewnienie tego wpływu przez kwartał.

Oferta jest dedykowana klientom, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadali rachunku w Credit Agricole. Z promocji wykluczeni są również współposiadacze kont.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2018 r.

Miejsce V: 100 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

Ile można zarobić na promocji?

Credit Agricole posiada również drugą ofertę, w której można otrzymać premię za przeniesienie rachunku. Na podstawie promocji „Przenieś Konto II” klienci mogą zyskać 100 zł. W tym celu należy m.in. zrezygnować ze swojego dotychczasowego konta i zasilić nowy rachunek wpływami.

Jakie są warunki promocji?

Wymogi banku są podobne do obowiązujących przy wyżej opisywanej promocji. Różnicę stanowi wysokość zadeklarowanego wpływu na konto. W tym przypadku jest on niższy. Podsumowując, zainteresowany ofertą jest zobligowany do:

otwarcia jednego z kont osobistych proponowanych przez bank,

zawnioskowania o wydanie karty debetowej,

złożenia wniosku o nadanie dostępu do bankowości internetowej,

wybrania elektronicznego wyciągu z konta,

złożenia wniosku z pełnomocnictwem, pozwalającego na przeniesie konta z innego banku,

złożenia zlecenia przekazywania wynagrodzenia na konto w kwocie min. 1 500 zł oraz zapewnienia tego wpływu przez trzy kolejne miesiące.

Promocja jest dostępna dla osób, które w ciągu ostatniego roku nie były posiadaczami lub współposiadaczami rachunku bankowego w Credit Agricole.

Oferta obowiązuje do odwołania.

Pozostałe promocje w kontach osobistych w styczniu 2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne dla klientów w określonym wieku:

ING Bank Śląski: Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta dla klientów w wieku powyżej 26 lat”. 140 zł jako suma trzech bonusów. 100 zł przysługuje za założenie konta przez internet oraz skorzystanie z karty debetowej. Warunkiem promocji jest dokonanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł łącznie. Możliwość otrzymania dodatkowej premii. 20 zł za wykonanie co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych oraz 20 zł za otrzymanie co najmniej jednego wynagrodzenia w kwocie min. 1 000 zł. W promocji można otrzymać maksymalnie 140 zł. Złożenie wniosku do 31.01.2018 r.

ING Bank Śląski: Promocja „Do 140 zł za otwarcie konta dla klientów w wieku 18-25 lat”. 140 zł jako suma trzech bonusów. 100 zł przysługuje za otwarcie konta przez internet oraz skorzystanie z karty debetowej. Warunkiem promocji jest zrealizowanie min. ośmiu płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem. Możliwość otrzymania dodatkowej premii. 20 zł za wykonanie min. trzech transakcji bezgotówkowych Blikiem w sklepach internetowych oraz 20 zł za otrzymanie min. jednego wynagrodzenia lub stypendium. W promocji można otrzymać maksymalnie 140 zł. Złożenie wniosku do 31.01.2018 r.

Oferty gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta:

Bank BPS: Promocja „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”. Korzystniejsze warunki cenowe dla osób, które otrzymują świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. Przystępujący do promocji otrzymuje m.in. niższą opłatę miesięczną za posiadanie konta osobistego, brak opłat za obsługę karty debetowej czy bezpłatne ubezpieczenie assistance przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Złożenie wniosku do 31.10.2019 r.

Orange Finanse: Promocja „Dobry Start z Orange Finanse, jesień 2017”. 24-miesięczna gwarancja niezmienności opłat. Do promocji wchodzi brak opłat za prowadzenie konta, bezpłatna karta debetowa, 0 zł za przelewy internetowe oraz brak opłat za wypłaty z bankomatów krajowych. Promocja obejmuje również podwyższoną stawkę konta oszczędnościowego oraz bonus pieniężny w wysokości 1 zł. Oferta dedykowana klientom, którzy korzystają z oferty Orange na kartę, posiadają umowę na usługi mobilne lub przenoszą numer do Orange. Złożenie wniosku do 01.02.2018 r.

Oferty z innymi nagrodami:

mBank: Promocja „Konto dla gracza”. Trzy kody uprawniające do wymiany na trzymiesięczny abonament Playstation Plus o wartości 88,56 zł każdy oraz możliwość skorzystania z promocyjnej eKarty. Konto należy otworzyć na dedykowanej stronie internetowej. O pojedynczy kod można zawalczyć w ramach jednego z trzech etapów. W każdym z nich obowiązują warunki obejmujące m.in. zrealizowanie wskazanych transakcji, logowanie do aplikacji mobilnej i zagwarantowanie wpływów na konto (warunki różnią się w zależności od etapu). Oferta obejmuje eKonto w taryfie standard. Złożenie wniosku do 31.01.2018 r.

Orange Finanse: Promocja „Super Bank dla klientów Orange, jesień 2017”. Do 150 zł premii na konto abonenckie Orange za otwarcie konta osobistego i korzystanie z oferty Orange na kartę lub posiadanie umowy na usługi mobilne. Wskazany bonus przypadnie klientom, którzy będą dokonywać płatności bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 300 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy. Złożenie wniosku do 01.02.2018 r.

Raiffeisen Polbank: Promocja „Słuchaj lub oglądaj z Wymarzonym Kontem Osobistym”. Kod elektroniczny uprawniający do wymiany na abonament w serwisie Spotify lub Netflix. Wartość nagrody wynosi 60 zł. Warunkiem promocji jest otwarcie wskazanego konta osobistego wraz z kartą debetową, wyrażenie zgód marketingowych oraz zrealizowanie płatności kartą na kwotę min. 50 zł łącznie w określonym terminie. Złożenie wniosku do 18.02.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (1 000 sztuk).

Monika Dekrewicz