Kodak idzie w leki. Kurs wystrzelił o kilkaset procent

Donald Trump chce pomóc przekształcić upadłego lidera przemysłu fotograficznego w firmę farmaceutyczną. Kodak otrzymał ogromną pożyczkę, a jego notowania na Wall Street wystrzeliły w górę.

O 572 proc. drożały w środę około godziny 16:30 akcje Kodaka. W sumie w ciągu dwóch dni wartość Kodaka na giełdzie wzrosła aż 20-krotnie. Inwestorzy przypomnieli sobie o tej pogrążonej w stagnacji spółce, gdy Donald Trump ogłosił „jedną z najważniejszych transakcji w historii amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego”.

Notowania Kodaka / Yahoo

- Przy tej umowie moja administracja użyje ustawy o produkcji obronnej, aby przyznać pożyczkę w wysokości 765 milionów dolarów na rozwój Kodak Pharmaceuticals - poinformował Trump. Wspomniana ustawa pozwala prezydentowi USA, jako szefowi sił zbrojnych, nakazywać biznesowi produkcję wskazanych dóbr. Kodak ma być odpowiedzialny za produkcję generycznych substancji aktywnych, które będą wykorzystane przy produkcji leków na terenie USA.

Trump chce, aby inwestycje Kodaka, ale i kilku podobnych firm, przywróciły Ameryce odpowiednią pozycję na rynku produkcji leków. Prezydent liczy z jednej strony na nowe miejsca pracy, ale także i na zabezpieczenie łańcuchów dostaw farmaceutyków. O istotności tego ostatniego zagadnienia boleśnie przypomniała pandemia koronawirusa.

Trump podkreślał także możliwość odrodzenia się wielkiej marki. Przypomnijmy, że Kodak w XX wieku był liderem rynku fotograficznego, przegrał jednak z rewolucją cyfrową. Studenci ekonomii do tej pory wysłuchują opowieści o firmie, która miała produkt rewolucjonizujący branżę, ale nie chciała go wprowadzić do sprzedaży, by nie podciąć sobie nogi biznesowej z klasycznymi aparatami. Cała historia jest bardziej złożona, w efekcie jednak Kodak przegrał rewolucję cyfrową i w 2012 roku złożył wniosek o upadłość.

Kodak nie zniknął jednak z rynku, udało mu się uniknąć likwidacji i przez lata dalej działał na rynku fotograficznym. Próbował też swoich sił m.in. w smartfonach oraz - całkiem niedawno - na rynku kryptowalut. Ta ostatnia decyzja również rozgrzała inwestorów. Akcje Kodaka podrożały wówczas blisko trzykrotnie, w kolejnych miesiącach kurs dalej się jednak osuwał. Teraz Kodak zyskał kolejną szansę na odrodzenie - tym razem na rynku farmaceutyków.

