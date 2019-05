Kobiety w IT. Przepracowanie uważają za porażkę

Stanowiska kierownicze obejmują około 30. roku życia, mają wykształcenie ekonomiczne, rzadziej informatyczne i filologiczne. Połowa z nich zarządza po raz pierwszy firmą - tak przedstawia się w skrócie obraz kobiet w IT z raportu "Stron Women in IT".

Raport firmy Come Creations Group pokazuje, jak mają się kobiety w sektorze IT zajmujące kierownicze stanowiska. Badane zostały podzielone ze względu na firmy, w jakich zarządzają - czy są to korporacje czy start-upy. Na pierwszy ogień poszło pytanie, w jakim wieku zajęły stanowisko kierownicze - kobiety w korporacjach wskazały, że był to 30. rok życia, a kobiety w start-upach obejmowały takie posady wcześniej - w wieku 25-29 lat.

Kobiety zajmujące kierownicze stanowiska w korporacjach mają przede wszystkim wykształcenie ekonomiczne - taką odpowiedź wskazało 40 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: informatyczne - 26 proc., filologiczne - 22 proc., techniczne - 17 proc. i psychologiczne 16 proc. W start-upach również wykształcenie ekonomiczne wiedzie prym - 24 proc. badanych wybrało taką odpowiedź. Jednak zmiany są widoczne w kolejnych miejscach - na drugim znalazło się wykształcenie humanistyczne - 15 proc.m, 14 proc. ma za sobą studia prawnicze lub psychologiczne, a 9 proc. biologiczno-środowiskowe lub informatyczne.

Co druga kobieta zarówno w start-upach, jak i w korporacjach, zajmuje stanowisko kierownicze po raz pierwszy. Co ciekawe, liderki małych firm w większości mają za sobą doświadczenia związane z pracą w dużym przedsiębiorstwie. 42 proc. kobiet w start-upach pozyskiwało pieniądze na zewnętrzne finansowanie rozwoju firmy, ponad połowie zajęło to mniej niż rok. 46 proc. korzystało z funduszy inwestycyjnych finansowanych z dotacji europejskich, 38 proc. ze środków publicznych, a 31 proc. z prywatnych funduszów inwestycyjnych.

Jakie największe sukcesy odniosły w 2018 roku? Większość po obu stronach wskazała(43 proc. dla kobiet w korporacjach i 57 proc. dla kobiet w start-upach) oraz(35 i 34 proc.). "W branży IT kobiety mierzą się z takimi samymi wyzwaniami jak mężczyźni, z tą różnicą, że my cały czas musimy walczyć z brakiem wiary w siebie. Widzę to wyraźnie, prowadząc rozmowy rekrutacyjne. Mężczyźni częściej są przekonani, że wszystko umieją najlepiej, że są świetni i chcą zarabiać miliony. Kobiety posiadające te same kompetencje mówią natomiast o sobie tak: „nie jestem przekonana, czy mam 100% przygotowanie do pełnienia tego stanowiska, ale mogę zapewnić, że jestem pracowita i dam z siebie wszystko”. Same rzucamy sobie tę kłodę pod nogi" - mówi Kinga Piecuch, prezes SAP Polska.

Co było największą porażką? Dla kobiet w korporacjach -, zarządzanie zespołem lub rozwój produktu. Dla pracujących w start-upach była to odwrotna kolejność - najwięcej wskazało porażkę przy rozwoju produktu.

Weronika Szkwarek