Kaczyński: Odrzucamy koncepcję Polski jako półkolonialnego kraju taniej siły roboczej

Nie zgadzamy się na to, na co zgadzają się nasi przeciwnicy, żeby Polska była półkolonialnym krajem taniej siły roboczej; odrzucamy tę koncepcję - oświadczył w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, PiS chce i będzie uprawiać racjonalną politykę gospodarczą.

Prezes PiS podkreślił na konwencji w Rzeszowie, że jego partia chce uruchomić proces wzrostu płac w Polsce, do czego - jak zapowiedział - wykorzysta zarówno czynniki administracyjne, jak i ekonomiczne. "Chcemy to połączyć w ten właśnie potężny mechanizm rozwoju" - dodał.

Jak wskazał, wzrost płacy minimalnej wywołuje wzrost innych płac, a z kolei wyższa cena pracy powoduje, że opłaca się to, co jest istotą rozwoju. "Mamy wtedy postęp w sferze organizacyjnej przedsiębiorstw i w sferze technologicznej" - wyjaśnił.

Według Kaczyńskiego obecnie na kontach przedsiębiorstw leży wielka suma pieniędzy, które - jak podkreślił - muszą być inwestowane. "Musimy doprowadzić do tego, żeby Polska gospodarka pod tym względem się rozwijała, bo to jest po prostu warunek naszego rozwoju w każdej sytuacji, a w szczególności wtedy, kiedy w Polsce już dzisiaj w bardzo wielu miejscach brak rąk do pracy" - zaznaczył.

Jak podkreślił prezes PiS, ta machina rozwojowa musi być wsparta także na tym, co państwo musi robić w warunkach takich jak polskie, gdzie nie ma kapitału, aby podejmować ogromne inwestycje. Kaczyński wyjaśnił, że państwo angażuje się w wiele przedsięwzięć gospodarczych, ponieważ to jedyna możliwość. "To jest stosowane na całym świecie, we wszystkich państwach rozwiniętych" - wskazał.

"Ci, którzy się temu przeciwstawiają, którzy przypisują nam jakieś tendencje socjalistyczne, czy choćby etatystyczne - czyli dążenie do upaństwowienia, chociaż niezwiązane z socjalizmem - to, proszę państwa, ludzie, którzy świadomie mówią nieprawdę albo po prostu nie wiedzą" - ocenił Kaczyński. "My chcemy uprawiać i będziemy uprawiać racjonalną politykę gospodarczą" - oświadczył.

"W żadnym wypadku nie zgadzamy się na to, na co zgadzają się nasi przeciwnicy: żeby Polska była takim półkolonialnym krajem taniej siły roboczej. Odrzucamy tę koncepcję" - powiedziała. (PAP)

