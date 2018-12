KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w ’18 wzrośnie o 13,8 proc. rdr

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce w 2018 r. wzrośnie o 13,8 proc. rdr do 23,9 mld zł - wynika z badania KPMG. Autorzy raportu szacują, że do 2023 r. wartość rynku może przekroczyć 39 mld zł.

"Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w 2018 roku szacowana jest na 23,9 mld zł, a więc o 13,8 proc. więcej niż w zeszłym roku. Spodziewamy się, że rosnący trend na rynku dóbr luksusowych utrzyma się w kolejnych latach. Głównymi czynnikami wzrostu będzie rosnąca zamożność społeczeństwa, zwiększająca się liczba osób zamożnych oraz zmiany w stylu życia, skutkujące większą popularnością produktów premium i luksusowych, których posiadanie pozwala osobom zamożnym realizować marzenia i cieszyć się życiem" - ocenia cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Jak wynika z badania, największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody marek premium oraz luksusowe, które w trzech kwartałach 2018 r. stanowiły 13,5 proc. rejestracji wszystkich samochodów osobowych.

"Wartość tego segmentu w tym roku szacowana jest na kwotę 15,5 mld zł. Prognozowana w całym 2018 roku liczba rejestracji nowych aut marek premium wyniesie 76,3 tys. sztuk, a marek luksusowych 251 sztuk, wobec 189 luksusowych samochodów zarejestrowanych w 2017 roku. Segment samochodów luksusowych i premium zanotował największy wzrost wynoszący 17 proc. rdr" - napisano w komentarzu do badania.

Drugim największym segmentem rynku dóbr luksusowych jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów.

"Jego wartość szacowana jest na prawie 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 7,2 proc. w stosunku do 2017 roku. Luksusowa odzież i akcesoria, stanowi zaledwie 7 proc, całego rynku odzieży w Polsce – czyli 3-krotnie mniej niż luksusowa odzież we Włoszech lub Francji. Według prognoz średnioroczny wzrost tej kategorii w latach 2018-2023 wyniesie 7,2 proc., a szacowana wartość rynku w Polsce w 2023 roku przekroczy 4 mld zł" - napisano.

pat/ gor/