KGHM wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

Zarząd KGHM Polska Miedź, w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu, podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim. Łączna wartość nominalna obu serii to 2 mld zł - podała grupa w komunikacie.

Obligacje serii A z okresem zapadalności 5 lat mają wartość 400 mln zł, a obligacje serii B z okresem zapadalności 10 lat 1,6 mld zł.

Oprocentowanie obligacji serii A jest zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18 proc.

Oprocentowanie obligacji serii B również jest zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65 proc.

Data emisji obligacji to 27 czerwca 2019 r. Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na Catalyst do 3 miesięcy od dnia emisji.

