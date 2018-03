Ile zarabiają prezesi banków? Znamy stawki z 2017 roku

Najwięcej na pensje swoich prezesów wydał w 2017 roku Bank Pekao – łącznie blisko 11 mln zł. Większość tej kwoty zgarnął Luigi Lovaglio, który z bankiem pożegnał się w połowie roku. Na odprawę nie mógł też narzekać Wojciech Sobieraj z Alior Banku, który zarobił 6,2 mln zł. Najlepiej opłacanym urzędującym prezesem jest Joao Bras Jorge z Banku Millennium.

Zarobki prezesów banków przeciętnego Polaka mogą przyprawić o zawrót głowy. Podczas gdy średnie wynagrodzenie pracowników według GUS-u to kwota rzędu 4 tys. zł brutto miesięcznie, to pensje prezesów liczone są w milionach. Najlepiej zarabiają obcokrajowcy oddelegowani do pracy w Polsce przez banki-matki.

Podobnie jak w ubiegłym roku, rekordowa kwota (pensja, odprawy i akcje fantomowe) zasiliła konto Luigi Lovaglio, który zasiadał w fotelu prezesa Banku Pekao do połowy czerwca 2017 roku. Łącznie zgarnął 9,8 mln zł. Pensja wypłacona mu za przepracowanie całego roku 2016 wyniosła 12 mln zł. Dla porównania jego następca – Michał Krupiński – zarobił przez drugą połowę roku raptem 1 mln zł. Łącznie Bank Pekao wydał na pensje prezesów w 2017 roku 11,8 mln zł.

Zarobki prezesów banków giełdowych Bank Prezes Rok 2017 Rok 2016 Bank Pekao Luigi Lovaglio (do VI 2017) 9,8 mln zł 12 mln zł Alior Bank Wojciech Sobieraj (do VI 2017) 6,2 mln zł 2,6 mln zł Bank Millennium Joao Nuno Lima Bras Jorge 5 mln zł 4,7 mln zł mBank Cezary Stypułkowski 3,9 mln zł 3,8 mln zł BGŻ BNP Paribas Tomasz Bogus (do X 2017) 3,8 mln zł 2 mln zł PKO BP Zbigniew Jagiełło 3,3 mln zł 2,9 mln zł ING Bank Śląski Brunon Bartkiewicz 3,3 mln zł 1,9 mln zł BZ WBK Michał Gajewski 2 mln zł 182 tys. zł Idea Bank Jarosław Augustyniak (do X 2017) 1,4 mln zł 1,4 mln zł Bank Pekao Michał Krupiński (od VI 2017) 1 mln zł Idea Bank Tobiasz Bury (od XI 2017) 969 tys. zł Alior Bank Michał Chyczewski (od VI 2017) 809 tys. zł BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański (od XI 2017) 321 tys. zł Źródło: Bankier.pl, sprawozdania finansowe

Na drugim miejscu w zestawieniu najlepiej zarabiających prezesów w 2017 r. znalazł się Wojciech Sobieraj – prezes Alior Banku do czerwca 2017 roku. Za pierwsze sześć miesięcy ubiegłego roku bank wypłacił mu 6,2 mln zł pensji, odpraw i bonusów. Dla porównania, za cały wcześniejszy rok zarobił 4,7 mln zł. Następcą Sobieraja został Michał Chyczewski, któremu bank wypłacił za drugie półrocze 809 tys. zł. W tym tygodniu Chyczewski zrezygnował z funkcji prezesa Alior Banku nie podając przyczyny. Jego miejsce zajęła Katarzyna Sułkowska, która z bankiem związana jest od początku.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje prezes Joao Nuno Lima Bras Jorge. Prezes Banku Millennium zarobił w 2017 roku 5 mln zł, czyli o 300 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Jest to zarazem najlepiej zarabiający prezes banku w Polsce, który nadal piastuje swoje stanowisko. Na kolejnej pozycji uplasował się szef mBanku – Cezary Stypułkowski. Jego pensja wzrosła w stosunku do poborów za ubiegły rok o 100 tys. zł do poziomu 3,9 mln zł.

Prezes największego banku w Polsce – PKO BP zarobił „raptem” 3,3 mln zł. Pensja Zbigniewa Jagiełło była większa od poborów pobranych rok wcześniej o 400 tys. zł. Tyle samo zarobił szef ING Banku Śląskiego – Brunon Bartkiewicz.

W zestawieniu na ostatnich pozycjach znajdują się prezesi, którzy w wyniku zmian w zarządzie na kierowniczych stanowiskach zasiadali tylko przez kilka ostatnich miesięcy 2017 r. Oprócz wspomnianych wyżej Michała Krupińskiego z Pekao i Michała Chyczewskiego z Aliora, są tam Tobiasz Bury z Idea Banku i Przemysław Gdański z BGŻ BNP Paribas. Pierwszy z nich zastąpił w listopadzie Jarosława Augustyniaka, drugi zasiadł w fotelu Tomasza Bogusa.

Jak na tym tle wyglądają zarobki pozostałych bankowców? Z raportu rocznego grupy PKO BP wynika, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne na stanowisku dyrektora w banku to niecałe 19 tys. zł brutto. Mniej zarabiają panie – 14 tys. zł. Kierownicy dostają 11 tys. zł miesięcznie, a pozostali pracownicy 6,7 tys. Są to stawki uśrednione dla całego banku. W oddziałach płacą mniej – dyrektor zarabia 11,6 tys. zł, kierownik 8 tys. zł, a pozostali pracownicy 4,5 tys. zł

Wojciech Boczoń