IKEA wycofuje jednorazowe opakowania plastikowe

IKEA w czwartek poinformowała współpracowników i partnerów o swoich zobowiązaniach wynikających ze strategii "People & Planet Positive". W jej ramach firma m.in. usunie wszystkie plastikowe produkty jednorazowego użytku z oferty sklepów IKEA oraz z restauracji marki.

Nowy plan firmy ma uwzględnić wyzwania zmieniającego się świata, postawić na roślinną kuchnię, projektowanie produktów wyłącznie z materiałów odnawialnych, usunięcie plastikowych produktów jednorazowych czy rozszerzenie oferty instalacji fotowoltaicznych.

Jak podaje biuro prasowe firmy, zobowiązania IKEA na rok 2030 obejmują między innymi:

Projektowanie wszystkich produktów IKEA w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, z zamiarem stosowania wyłącznie materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu.

Usunięcie wszystkich plastikowych produktów jednorazowego użytku z asortymentu w sklepach IKEA na całym świecie oraz z restauracji i bistro w sklepach Grupy IKEA do 2020 roku [1]

Zwiększenie udziału produktów roślinnych w ofercie IKEA Food, takich jak wegetariańskie hot dogi, które będą dostępne w Polsce od sierpnia br.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności energetycznej z własnej działalności, by przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu

Rozszerzenie oferty przystępnych cenowo instalacji fotowoltaicznych dla domu oraz innych rozwiązań w zakresie czystej energii na 29 rynków IKEA do 2025 r.

- W Polsce IKEA może się już pochwalić sporymi osiągnięciami w obszarach transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W naszych sklepach osiągnęliśmy 100% recyklingu odpadów kartonowych, a do 2025 roku chcemy odzyskiwać też wszystkie odpady drewniane i plastikowe. W ubiegłym roku naszych 80 turbin wiatrowych IKEA w Polsce wygenerowało 456 GWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 125 911 gospodarstw domowych. Dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii IKEA w Polsce osiągnęła niezależność energetyczną już w 2016 roku – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail.Nowy dokument został opracowany z uwzględnieniem wyzwań zmieniającego się świata i obejmuje wszystkie elementy systemu franczyzowego oraz cały łańcuch wartości IKEA - od dostawców po klientów, włączając surowce wykorzystywane do wytwarzania produktów IKEA.

WSZ