Gi International nabył akcje stanowiące 29,8 proc. ogólnej liczby głosów w Work Service

Spółka Gi International nabyła 19.546.224 akcji Work Service, stanowiących 29,8 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce - podał Work Service w komunikacie.

[Aktualizacja] Notowania Work Service idą na piątkowej sesji o ponad 50 proc. w górę. Warto jednak zauważyć, że dzisiejsze wielkie wzrosty to jedynie niewielkie odrabianie strat na tle wcześniejszych spadków. Sytuacja spółki nadal jest trudna, znalezienie inwestora to dopiero jeden z początkowych etapów drogi do prawidłowej restrukturyzacji

Jak podano, nabycie akcji nastąpiło w wyniku zawarcia z akcjonariuszami umów sprzedaży w dniach 14 sierpnia 2020 r. (10.060.113 akcji) oraz dwóch umów w dniu 19 sierpnia 2020 r. (6.231.111 akcji oraz 3.255.000 akcji). Przed dokonaniem transakcji Gi International nie posiadał akcji spółki.

W osobnym komunikacie Work Service podał, że doszło do spełnienia jednego z warunków zawieszających wejścia w życie umowy restrukturyzacyjnej - Gi Group potwierdził wejście w życie warunkowego poręczenia pod prawem polskim, egzekwowalnego w Republice Włoskiej. Wcześniej, spółka informowała o zawarciu przez Gi Group oraz kredytodawców Work Service warunkowego poręczenia stanowiącego zabezpieczenie spłaty na rzecz banków oraz o złożeniu przez Gi Group oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 150 proc. istniejącego zadłużenia bankowego spółki.

W lutym Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną. Termin ziszczenia się warunków zawieszających oraz zamknięcia transakcji ostatecznie wyznaczono do końca sierpnia.

Jednym z warunków zawieszających określonych w umowie inwestycyjnej było uzgodnienie z inwestorem umowy pożyczki w wysokości 210 mln zł - o spełnieniu tego warunku Work Service poinformował w pierwszej połowie sierpnia.

Jak wówczas podano, finansowanie zostanie przekazane na pokrycie zobowiązań płatniczych Work Service, w tym m.in. spłatę istniejącego zredukowanego zadłużenia wobec banków w kwotach wskazanych w harmonogramie spłat, a także spłatę istniejącego zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz PFRON.

Zgodnie z umową inwestycyjną Work Service zobowiązał się do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 105 mln zł oraz zaoferowania nowo wyemitowanych akcji po cenie emisyjnej 0,39 zł za akcję. Inwestor zobowiązuje się do objęcia takiej liczby akcji w ramach planowanego podwyższenia kapitału, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r. tj. 80 mln zł.

Innymi warunkami zawieszającymi umowy inwestycyjnej były m.in. zgody organów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad spółką oraz uzgodnienie z bankami porozumienia ws. restrukturyzacji zadłużenia.

Całościowym właścicielem Gi International jest Gi Group, firma świadcząca usługi w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, rekrutacji, doradztwa i szkoleń HR. (PAP Biznes)

