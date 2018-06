Getin Noble Bank ma zgodę KNF na połączenie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na połączenie Getin Noble Banku i BPI Bank Polskich Inwestycji poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji na Getin Noble Bank, podała Komisja.

"Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Getin Noble Bank SA i BPI Bank Polskich Inwestycji SA poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji SA na Getin Noble Bank SA" - czytamy w komunikacie.

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Banku w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank do 28 marca 2013 r. należał do Grupy Dexia i działał pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.

BPI Bank Polskich Inwestycji zajmuje świadczeniem usług finansowych, takich jak udzielanie kredytów, finansowanie projektów inwestycyjnych, nabywanie i sprzedaż należności, wydawanie gwarancji. Jego klientami są samorządy lokalne, spółki użyteczności publicznej oraz podmioty korporacyjne, w tym głównie prowadzące działalność deweloperską, podał bank na swojej stronie internetowej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).