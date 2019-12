Gdzie i do której zrobimy zakupy w Wigilię i Sylwestra?

Zapomnieliście o prezencie dla cioci Krysi? Kawa "nagle wyszła"? Ostatnie czarne rajstopy okazały się mieć dziurkę? To jeszcze nie dramat. W Wigilię i Sylwestra sklepy, także te wielopowierzchniowe, są otwarte. Trzeba się jednak spieszyć, bo mają skrócone godziny pracy. Sprawdziliśmy, jak pracują w te dni m.in. Biedronka, Lidl, Auchan, Żabka i Kaufland.



Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta w Wigilię handel może być prowadzony tylko do godz. 14. Obejmuje to także wszystkie czynności z nim związane, takie jak zamknięcie kas czy posprzątanie sklepu. Dlatego też w praktyce sklepy raczej nie będą otwarte dłużej niż do 13.30. Wyjątek stanowią stacje benzynowe, apteki czy takie placówki, które są obsługiwane przez samego właściciela.

24 grudnia w tych godzinach zrobimy zakupy w:

Aldi - do godz. 13.00,

Auchan - do godz. 13.00,

Biedronka - do godz. 13.00,

Carrefour - do godz. 13.00 (Carrefour Express i Globi - ustalane indywidualnie przez ajentów),

Dino - do godz. 13.30,

E.Leclerc - ustalane indywidualnie przez ajentów,

Kaufland - do godz. 13.00,

Lidl - do godz. 12.30,

Netto - od godz. 6.00 do godz. 13.00,

Polomarket - do godz. 13.00,

Tesco - do godz. 13.00,

Żabka i Fresh Market - ustalane indywidualnie przez ajentów,

większość galerii handlowych będzie otwarta do godz. 13.00.

Pierwszego dnia świąt, a więc w Boże Narodzenie 25 grudnia, sklepy będą zamknięte. Podobnie jak dzień później.

W piątek i sobotę, 27 i 28 grudnia, zakupy będzie można zrobić normalnie. Co więcej, pierwsza po świętach niedziela, 29 grudnia, jest

W Sylwestra, który w tym roku przypada we wtorek, więszkość sklepów będzie otwarta do 18.00/19.00.

Zakaz handlu i niedziele handlowe w 2020 roku W 2020 roku będzie tylko siedem niedziel handlowych, a dodatkowo w niektóre dni zakupy będzie można zrobić tylko do godziny 14:00.

31 stycznia zrobimy zakupy w godzinach:

Aldi - do godz. 18.00, choć część sklepów zamknięta już będzie o godz. 13.00,

Auchan - do godz. 19.00,

Biedronka - do godz. 19.00,

Carrefour - do godz. 18.00 (Carrefour Express i Globi - ustalane indywidualnie przez ajentów)

Dino - do godz. 21.00,

E.Leclerc - ustalane indywidualnie przez ajentów,

Kaufland - do godz. 18.00,

Lidl - do godz. 18.00,

Netto - do godz. 17.00,

Polomarket - do godz. 18.00,

Tesco - do godz. 18.00,

Żabka i Fresh Market - ustalane indywidualnie przez ajentów.

Nowy Rok to dzień wolny od handlu. W następujących dniach warto jednak zaopatrzyć się na kolejny długi weekend. Szansa na zrobienie zakupów będzie w sobotę, 4 stycznia. Pierwsza niedziela 2020 roku, przypadająca na 5 stycznia, jest niedzielą niehandlową. Z kolei poniedziałek, 6 stycznia, to święto Trzech Króli, a więc sklepy będą zamknięte.

