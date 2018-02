GPW odbija na pół gwizdka. Świetny dzień GetBacka

Poniedziałek przyniósł europejskim giełdom wyczekiwane odbicie po mocnej zeszłotygodniowej korekcie. I choć na GPW również przeważała zieleń, ciężko mówić o jakiejkolwiek sile byków.

Po piątkowych 1,4-proc. wzrostach na Wall Street, scenariusz na poniedziałkowy poranek dla europejskich indeksów wydawał się dosyć oczywisty. Szybko przy indeksach pojawiły się 1,5-, a nawet 2-proc. wzrosty. W gronie tym znalazł się także WIG20, który ciągnął w górę warszawską GPW.

To był jednak koniec pomysłów europejskich inwestorów na handel. Indeksy przez kolejne godziny podążały w bok, nawet wejście Amerykanów niewiele zmieniło. Ostatecznie większość europejskich indeksów zamknęła dzień nieco poniżej dziennych maksimów z początku sesji, jednak i tak na solidnym plusie.

W Polsce obserwowaliśmy podobny scenariusz. W konsekwencji WIG20 po w zasadzie dryfowaniu przez całą sesję w bok, zamknął dzień 1,33 proc. ponad kreską. Nieco mniejsze wzrosty zagościły także na pozostałych głównych indeksach GPW - WIG urósł o 1,05 proc., mWIG 0,42 proc., a sWIG 1,01 proc. Oprócz niewielkiej zmienności na dużych spółkach sporym mankamentem były też bardzo niskie obroty, które na szerokim rynku wyniosły ledwie 629 mln zł (przy średniej za styczeń przekraczającej 900 mln zł).

Dzisiejsze odbicie na GPW należy więc nazwać odbiciem na pół gwizdka, w żaden sposób bowiem nie pokazało siły rynku. Wydaje się, że inwestorzy grający na GPW patrzą przede wszystkim na to, co dzieje się w USA i do tego dostosowują swoje pozycje na giełdzie w Warszawie. Takie powiązanie oczywiście istniało od zawsze, teraz jednak wydaje się, że przełożenie amerykańskich notowań na polską giełdę jest jeszcze większe. Niestety, gdy amerykańskie indeksy dzień w dzień biły rekordy, WIG20 taki skory do ich naśladowania nie był.

W Ameryce póki co sytuacja się uspokoiła. W poniedziałek po dwóch godzinach handlu główne indeksy zyskują około procenta, jest to więc drugi dzień odbicia. Warto pamiętać jednak, że znacząco wzrosła zmienność i szybka zmiana plusa na minus nie byłaby dla Wall Street - patrząc z perspektywy ostatnich dni - niczym nowym. Dodatkowo niewiele się zmieniło w kwestii rzeczywistej przyczyny korekty, a więc rosnących realnych stóp procentowych w USA. Dolarowy 3-miesięczny Libor wciąż pnie się w górę, rentowność amerykańskich dwulatek oscyluje zaś w okolicach 9-letnich maksimów. Temat ten wciąż jest więc w grze.

Dzisiejsze odbicie wśród blue chipów napędzały PGNiG (+2,9 proc.), Lotos (+2,0 proc.), KGHM (+2,1 proc.) oraz Pekao (+1,8 proc.). Wzrosty zanotowało także 11 z pozostałych 16 komponentów indeksu WIG20. Pod kreską znalazły się akcje PGE, Energi, Orange, Eurocashu i CCC.

Na szerokim rynku sporo emocji budzi Ciech (-2,3 proc.). Jak poinformowało CBA sześć osób, w tym były wiceminister skarbu i szef GPW, zostało zatrzymanych w sprawie prywatyzacji tej spółki. Według nieoficjalnych informacji PAP straty mogły sięgnąć nawet 110 mln zł.

Świetnie wypadł z kolei GetBack. Spółka ma za sobą cztery miesiące mocnych spadków, dziś odrobiła jednak część strat. Akcje windykatora podrożały o 11,7 proc. do poziomu 17,42 zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3368,25 1,27 -3,18 -6,76 2,98 -3,87 DAX Niemcy 12282,77 1,45 -3,19 -7,27 5,28 -4,91 FTSE 100 W.Brytania 7177,06 1,19 -2,15 -7,73 -1,13 -6,64 CAC 40 Francja 5140,06 1,20 -2,76 -6,83 6,46 -3,25 IBEX 35 Hiszpania 9771,10 1,36 -2,92 -6,61 4,19 -2,72 FTSE MIB Włochy 22336,78 0,77 -2,12 -4,67 18,42 2,21 ASE Grecja 823,46 -0,64 -3,54 -3,25 32,01 2,63 BUX Węgry 38287,22 -0,09 -3,73 -3,99 15,48 -2,77 PX Czechy 1110,49 0,40 -1,05 0,15 15,16 3,00 MICEX Rosja 2220,12 1,05 -2,49 -1,87 2,68 5,23 RTS INDEX (w USD) Rosja 1206,22 1,72 -4,55 -4,35 3,61 4,49 BIST 100 Turcja 114821,60 1,08 -1,74 0,15 31,26 -0,44 WIG 20 Polska 2414,41 1,33 -3,65 -4,92 12,05 -1,90 WIG Polska 62602,34 1,05 -3,22 -4,37 9,09 -1,79 mWIG 40 Polska 4745,67 0,42 -2,67 -3,30 -1,12 -2,10 Źródło: PAP

Adam Torchała