Firmy planują obniżki wynagrodzeń

Od początku marca spadek dochodów odnotowało 61 proc. firm - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Według ekonomistów uwidocznił się także spadek popytu na pracę, a 32 proc. przedsiębiorstw planuje obniżenie wynagrodzeń swoich załóg.

"Analizując zmiany przychodów przedsiębiorstw w kwietniu br., można zaobserwować, że spadek przychodów zgłosiło 61 proc. firm, z czego w przypadku 43 proc. przedsiębiorstw mieliśmy do czynienia ze spadkiem większym niż 25 proc. Najbardziej ucierpiały firmy z sektora handlu, które doświadczyły spadku łącznej wartości sprzedaży o 53 proc. W dalszej kolejności uplasowały się firmy usługowe, spośród których 46 proc. zanotowało spadek przychodów oraz produkcyjne, gdzie podobne zjawisko wystąpiło w przypadku 34 proc. firm" - napisano w komentarzu do badania.

Patrząc w kategoriach rozmiaru przedsiębiorstwa, najczęściej deklarującymi spadek sprzedaży były mikrofirmy, taką sytuację zadeklarowało 7 na 10 podmiotów z tego sektora.

Jak wskazano, widoczny jest także znaczny spadek popytu.

"Spadek nowych zamówień odnotowało 62 proc. firm. W przypadku 45 proc. przedsiębiorstw spadek zamówień przekroczył 25 proc." - napisano.

Dodatkowo, 32 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, że nieopłacone w terminie należności stanowią od 25 proc. do 50 proc. wszystkich należności przedsiębiorstwa, a 36 proc. firm deklaruje, że ma problem z egzekwowaniem należności od swoich kontrahentów.

Spadł popyt na pracę, przedsiębiorcy planują obniżki wynagrodzeń

"W marcu 2020 r. liczba nowych ofert ogłoszonych w serwisie Pracuj.pl spadła w marcu 2020 r. o 35 proc . względem marca 2019 r. W kwietniu liczba nowych ofert pracy w serwisie pracuj.pl spadła o 39 proc. względem kwietnia 2019 r." - napisali ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Branżą, w której spadek popytu na pracę był największy, było hotelarstwo - w tym obszarze otworzono w marcu o 76 proc. mniej rekrutacji w porównaniu z marcem 2019 r., kolejnymi branżami są transport (spadek o 68 proc. rdr) oraz sektor zdrowia, urody i rekreacji (spadek o 63 proc.).

Stosunkowo mniejsze spadki widoczne były w finansach, badaniach i rozwoju oraz sprzedaży. W tych obszarach liczba otwartych rekrutacji spadła rdr odpowiednio o 19 proc., 16 proc. i 12 proc.

Pomimo rysującego się mniejszego popytu na pracę, większość przedsiębiorców nie zamierza redukować zatrudnienia.

"13 proc. mikrofirm planuje zmniejszenie zatrudnienia, ale aż 80 proc. z nich nie ma takich planów, co jest sygnałem pokazującym, że w pierwszej połowie kwietnia zwalnianie pracowników jest mniej pożądanym elementem strategii firm w dobie kryzysu" - napisano.

"W przypadku małych firm zmniejszenie zatrudnienia planuje 18 proc., odmienne plany ma 73 proc. Jeżeli chodzi o średnie przedsiębiorstwa, to redukcję etatów deklaruje 11 proc., a 85 proc. jej nie planuje. Spośród dużych firm, zmniejszenie zatrudnienia planuje 16 proc., zaś 74 proc. nie planuje zmian w wielkości zatrudnienia. Najbardziej narażeni są pracownicy sektora handlu, w którym zwolnienie od 10 do 25 proc. załogi deklaruje 38 proc. firm oraz sektora produkcji, w którym 35 proc. przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia o od 25 do 50 proc." - dodano.

Jak wskazują autorzy, 32 proc. badanych firm planuje obniżenie wynagrodzeń wszystkich swoich pracowników, 2 proc. planuje obniżki wynagrodzeń kadry zarządzającej i menadżerskiej, 53 proc. zamierza utrzymać wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie.

"Nawet jednak ci pracownicy, którzy utrzymają stanowiska, mogą doświadczyć obniżki wynagrodzeń. Cięcia płac planuje bowiem 36 proc. dużych firm, 37 proc. średnich, 35 proc. małych i 25 proc. mikrofirm. Utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń deklaruje 59 proc. mikrofirm, 50 proc. firm małych, 51 proc. średnich i 44 proc. dużych" - napisano.

Badanie na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju przeprowadzone przez IBRiS w dniach 15-17 kwietnia 2020 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 400 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych oraz na podstawie danych z serwisu Pracuj pl zebranych przez instytut.

luk/ asa/