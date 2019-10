Finansowy stres gnębi polskich pracowników

Ponad jedna trzecia pracowników żyje od pierwszego do pierwszego, bez finansowych rezerw. Dla 14 proc. zmartwienia dotyczące pieniędzy to problem spędzający dosłownie sen z powiek. To odbija się na jakości wykonywanej pracy i relacjach ze współpracownikami.

Wsparcie w pogodzeniu obowiązków zawodowych i prywatnych wyzwań, wzmocnienie poczucia, że pracujemy nie tylko dla firmy, ale również dla lokalnej społeczności – takie cele stawiają sobie programy wprowadzane przez niektórych pracodawców. Nadal jednak zaniedbuje się bardziej przyziemne kwestie wpływające na satysfakcję. Jedną z nich jest poczucie finansowego bezpieczeństwa, określane czasem mianem „financial wellbeing”.

Na zlecenie firmy Symmetrical.ai we wrześniu 2019 r. przeprowadzono badanie na reprezentatywnej próbie pracujących Polaków, które miało sprawdzić „finansowe samopoczucie” pracowników i jego konsekwencje dla relacji z pracodawcą. Wyniki nie napawają optymizmem – finanse są najgorzej ocenianym obszarem życia respondentów.

Niskie zarobki, finansowe zmartwienia

Ponad połowa przebadanych pracowników zarabiała mniej niż 3 tys. zł netto miesięcznie. Zarobki przekraczające 5 tys. zł zadeklarowało 8 proc. badanych. Prawie dwie trzecie respondentów oceniało swoich pracodawców dobrze lub bardzo dobrze. Odsetek ten był szczególnie wysoki (60 proc.) w przypadku małych firm, zatrudniających do 10 pracowników.

Badanych zapytano o ogólną ocenę satysfakcji z czterech obszarów życia: zdrowia, kariery, życia prywatnego i finansów. Najgorzej wypadły właśnie te ostatnie. 19 proc. respondentów wskazało, że jest niezadowolonych ze swojej sytuacji finansowej, a odsetek pozytywnych ocen (21 proc.) był najniższy w porównaniu z pozostałymi wymiarami życia.

Na pytanie „czy miewasz bezsenne noce ze względu na problemy finansowe?” twierdząco odpowiedziało 14 proc. respondentów, a niemal jedna czwarta przyznała się, że od czasu do czasu myśli o pieniądzach zakłócają im czas przeznaczony na odpoczynek.

Pracodawca mógłby ułatwić zarządzanie finansami

Finansowe zmartwienia nie pozostają bez wpływu na jakość wykonywanej pracy. 16 proc. respondentów stwierdziło, że to czynnik, który obniża ich wydajność. 9 proc. badanych wskazywało, że ma to również negatywne przełożenie na ich relacje ze współpracownikami. Aż 22 proc. pracowników poszukuje nowej, lepiej płatnej pracy, a do tego kroku popycha ich kiepska sytuacja finansowa. Najwięcej „gotowych na zmiany” jest wśród osób w wieku 35-44 lata (33 proc.), a najmniej - w najstarszej grupie wiekowej powyżej 55 roku życia (16 proc.).

Jedną z przyczyn poczucia braku zadowolenia z finansowego wymiaru życia jest brak odpowiednich rezerw, uderzający w fundamenty potrzeby bezpieczeństwa. Aż 17 proc. badanych posiadało oszczędności wystarczające na przeżycie zaledwie przez tydzień po ewentualnej utracie pracy. 19 proc. byłoby w stanie zaspokoić swoje potrzeby przez miesiąc. Obie grupy łącznie można określić mianem „żyjących od pierwszego do pierwszego” bez poczucia stabilizacji.

Badani spotykający się z problemem braku środków na bieżące potrzeby zazwyczaj opóźniają płatności lub odkładają na później zakupy (34 proc.). Wsparciem bywa rodzina (25 proc. wskazań), a także pożyczanie od instytucji finansowych (19 proc. wykorzystuje kartę kredytową, 3 proc. pożyczki bankowe, a 2 proc. pozabankowe).

Respondentów zapytano także o zainteresowanie nowymi sposobami na poprawienie płynności. Niemal co trzeci badany chciałby mieć możliwość otrzymywania wypłaty częściej niż raz w miesiącu, proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Elastyczne wynagrodzenie, co ciekawe, miało więcej zwolenników w dużych miastach (42 proc. wskazań), gdzie pensje są generalnie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. 45 proc. respondentów pozytywnie oceniło także opcję zaciągania niewielkich, nisko oprocentowanych zobowiązań u pracodawcy. Dla 40 proc. pracowników taka usługa byłaby czynnikiem poprawiającym „notowania” firmy w ich oczach.

Autorzy raportu wskazują, że sposobem na poprawienie finansowego samopoczucia pracowników mogłoby być większe zaangażowanie pracodawców w zapewnienie pieniężnego wymiaru poczucia bezpieczeństwa. Narzędzia ułatwiające zarządzanie płynnością to jedna z opcji, atrakcyjna zwłaszcza dla tych, którzy są już przyzwyczajeni do e-bankowości i usług proponowanych przez sektor fintech.

Michał Kisiel