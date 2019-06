Fed nie pomógł GPW. Wiedźmy na czerwono

Czerwony finał tygodnia na GPW. Mocne spadki zaliczyły m.in. akcje CD Projektu, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Wawelu.

Wydawało się, że polskie indeksy mają podstawy, by zielenią zakończyć piątkową sesję. Czwartek na GPW był wolny, od środowego zamknięcia na rynkach zaś zmieniło się sporo. Przede wszystkim gołębi wydźwięk posiedzenia FOMC, które wprawdzie nie zmieniło stóp w USA, ale z komunikatu wypadła fraza o „cierpliwości” w ustalaniu ceny pieniądza. Dodatkowo tzw. „fedokropki” pokazały wyraźną zmianę w nastawieniu decydentów odnośnie przyszłych zmian stóp procentowych. Jeszcze w marcu 6 z 17 członków FOMC (nie wszyscy mają prawo głosu) optowało za jedną podwyżką w 2019 roku. W czerwcu był tylko jeden taki „jastrząb”, natomiast aż ośmiu uznało za pożądaną obniżkę stopy funduszy federalnych (w tym siedmiu aż o 50 pb.). Także ośmiu optuje za utrzymaniem stóp bez zmian do końca roku.

Informacje te zapewniły amerykańskiej giełdzie dwie sesje wzrostów i początkowo wydawało się, że WIG20 w piątek będzie nadrabiał straty. Wszystko zmieniło się jednak na finiszu, gdy do gry weszły tzw. trzy wiedźmy. Trzeci piątek czerwca to bowiem dzień wygasania kontraktów terminowych, czemu towarzyszy wzmożona aktywność dużych graczy przebudowujących swoje portfele. Nie inaczej było i tym razem, obroty bowiem pod koniec dnia wyraźnie skoczyły. W sumie na szerokim rynku wyniosły 1,8 mld zł.

Wiedźmy przyniosły niemałe zamieszanie na GPW. Początkowo obserwowano mocne spadki, którym przewodziły banki. mWIG ciągnięty w dół przez ING (ostatecznie -2,3 proc.) i Millennium (ostatecznie -1,5 proc.) przez chwilę znalazł się nawet przeszło 2 proc. pod kreską. Swoje robił też słaby początek w USA, gdzie wyceniano m.in. słabsze od oczekiwań czerwcowe odczyty PMI. Później część spółek odrobiła straty, na plus wyszły także Stany, nie wystarczyło to jednak, by wyciągnąć główne indeksy ponad kreskę. WIG20 stracił dziś 0,5 proc., WIG podobnie, zaś mWIG 0,9 proc. Jedynie sWIG zdołał zakończyć dzień na plusie, zyskał 0,3 proc.

Wśród spółek z WIG20 największe spadki zanotowała JSW, której akcje potaniały o 4 proc. i były jednocześnie najtańsze od blisko 3 lat. Spółce zaszkodziło m.in. polityczne odwołanie prezesa Ozona, z którym wstawili się pracownicy i związkowcy, którzy na poniedziałek zapowiedzieli pikietę pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości.

Ponad 2-proc. spadki zanotowały również akcje Santandera, CD Projektu, Play'a oraz Dino. Sam WIG-Spożywczy był najgorszym indeksem branżowym na GPW ze stratą sięgającą 1,5 proc. Oprócz Dino swoją cegiełkę dołożył m.in. Eurocash, który stracił 2,5 proc. Pozytywnie wśród blue chipów wyróżniły się zaś papiery Lotosu i CCC, które urosły po 2 proc.

Na szerokim rynku dobrze radzili sobie producenci gier, ponad 4-proc. wzrosty zanotowali Ten Square Games oraz BoomBit, 3,9 proc. zyskało CI Games, które było najmocniejszym ogniwem mWIG-u. Spore straty zanotowali z kolei Bogdanka (-7,7 proc.) oraz Wawel (-8,9 proc.). Ostatnia ze spółek opuści po dzisiejszej sesji indeks mWIG na rzecz Getin Noble Banku

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3466,92 -0,03 2,60 2,37 1,86 15,51 DAX Niemcy 12339,92 -0,13 2,01 1,62 -1,37 16,87 FTSE 100 W.Brytania 7407,50 -0,23 0,84 1,07 -1,97 10,10 CAC 40 Francja 5528,33 -0,13 2,99 2,65 3,99 16,86 IBEX 35 Hiszpania 9227,20 0,20 0,36 -0,13 -4,89 8,05 FTSE MIB Włochy 21388,63 0,13 3,77 3,33 -1,31 16,72 ASE Grecja 838,72 0,23 -1,37 14,39 8,52 36,76 BUX Węgry 40387,21 -0,95 -0,50 2,05 15,23 3,19 PX Czechy 1053,47 -0,05 0,19 0,49 -1,03 6,78 RTS INDEX (w USD) Rosja 1375,02 -1,16 2,53 7,50 23,79 28,66 BIST 100 Turcja 94022,28 -0,14 3,56 10,21 -1,09 3,02 WIG 20 Polska 2308,32 -0,49 0,35 6,10 7,16 1,39 WIG Polska 59433,13 -0,51 0,10 5,53 4,93 3,02 mWIG 40 Polska 3997,20 -0,90 -1,18 3,16 -7,29 2,25







Adam Torchała/ PAP Biznes