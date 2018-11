EuroRating tnie ocenę PGE. Przez atom

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie A-. Wszystko przez program budowy "atomówki".

- Zmiana perspektywy ratingu Polskiej Grupy Energetycznej na negatywną związana jest głównie z długoterminowym ryzykiem finansowym, jakie dla spółki wiąże się z planowaną przez rząd budową w Polsce elektrowni atomowych, z pogorszeniem warunków makroekonomicznych dla producentów energii z węgla i obserwowanym w ciągu ostatnich kilku kwartałów osłabieniem bieżącego profilu ryzyka kredytowego spółki, a także z zapowiedzianymi kolejnymi inwestycjami niezwiązanymi z podstawową działalnością spółki - tłumaczy EuroRating.

Przypomnijmy, 28 listopada Polska Grupa Energetyczna wyraziła wstępne zainteresowanie przejęciem pełnej puli udziałów w spółce odpowiedzialnej za projekt atomowy. Chodzi o PGE EJ1 sp. z o.o. Polska Grupa Energetyczna, choć użyczyła nazwy tej spółce, posiada w niej 70 proc. Teraz wyraziła zainteresowanie przejęciem pozostałych 30 proc.

PGE EJ1 sp. z o.o. to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka powstała w 2010 roku, w 2014 zaś do grona jej udziałowców dołączyli Tauron, KGHM i Enea, którzy odkupili po 10 proc. akcji od PGE. Sama elektrownia to jeden z priorytetów urzędującego ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, który z ramienia Skarbu Państwa pełni także nadzór nad PGE. Sama decyzja o budowie elektrowni jądrowej - jak zaznacza minister - póki co jest nieformalna.

EuroRating ocenia, że ewentualna realizacja planów zawartych w przedstawionym w ostatnich dniach przez Ministerstwo Energii projekcie polityki energetycznej Polski do 2040 roku oznaczałaby budowę nowych źródeł wytwarzania energii w kolejnych dwóch dziesięcioleciach w przytłaczającej większości przez spółki państwowe (dotyczy to przede wszystkim planowanej budowy sześciu elektrowni atomowych, a także morskich farm wiatrowych).

Przypomnijmy, zgodnie z założeniami polskiej polityki energetycznej do 2040 roku udział węgla (kamiennego i brunatnego) w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju ma się zmniejszyć z ok. 80 proc. obecnie do ok. 35 proc. Na kolejnych miejscach pod względem udziału w miksie energetycznym ma się znaleźć właśnie energetyka jądrowa, z której ma wówczas powstawać ok. 18 proc. naszej energii. Z założeń wynika również, że od 2033 r., co dwa lata będzie oddawany nowy blok jądrowy, w sumie ma powstać 6 bloków o mocy 6-9 GW.

Agencja zakłada, że ze względu na wymagane ogromne nakłady inwestycyjne, bardzo długi czas budowy, a także wysoką niepewność odnośnie opłacalności produkcji energii przez elektrownie atomowe, realizacji tych projektów prawdopodobnie nie podejmą się żadne podmioty prywatne. - Z uwagi na fakt, że PGE jest największą krajową spółką energetyczną i już wcześniej miała wyznaczoną przez rząd rolę lidera w procesie budowy elektrowni atomowych, EuroRating zakłada, że spółka ta zostałaby w największym stopniu obciążona koniecznością realizacji i finansowania tych projektów. Przypuszczenie to potwierdza zapowiedziany właśnie przez PGE zamiar odkupienia od pozostałych trzech państwowych udziałowców 30 proc. akcji spółki celowej powołanej w celu przygotowania budowy pierwszej elektrowni atomowej: PGE EJ1 - tłumaczy Eurorating.

EuroRating zaznacza, że jakkolwiek planowana przez Ministerstwo Energii budowa elektrowni atomowych nie została jeszcze formalnie zatwierdzona przez rząd, rosnące prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza stwarza dla Polskiej Grupy Energetycznej istotne ryzyko finansowe. Choć nie są znane jeszcze konkrety dotyczące m.in. wielkości koniecznych nakładów i sposobu ich finansowania, zakładane przez agencję zaangażowanie spółki w budowę elektrowni atomowych oznaczałoby, że PGE przez najbliższe kilkanaście lat musiałaby inwestować ogromne kwoty w aktywa, które w tym czasie nie generowałyby żadnych przychodów.

AT