Projekt PEP: w 2030 r. 60 proc. prądu z węgla, atom od 2033 r.

W 2030 r. 60 proc. prądu będzie nada pochodziło z węgla przy utrzymaniu rocznego zużycia na obecnym poziomie, od 2033 r. w Polsce pojawić ma się atom - wynika z projektu Polityki Energetycznej Państwa (PEP) do 2040 r. zaprezentowanej w piątek w Ministerstwie Energii. Łączne nakłady inwestycyjne w energetyce do 2040 roku zakładane na ok. 400 mld zł – poinformował w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że PEP bierze pod uwagę oczekiwany wzrost zużycia energii w kraju. Projekt zakłada niezależność z jednej strony, z drugiej z drugiej zaś spełnienie oczekiwań KE w kwestii redukcji emisji - podkreślił minister.

Jak poinformował, projekt zawiera osiem głównych kierunków: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, rozbudowa wytwarzania i sieci, dostawy gazu, rozwój rynków energii, wprowadzenie atomu, rozwój OZE, ciepłownictwa i kogeneracji oraz poprawę efektywności energetycznej.

W PEP zapisano ograniczenie emisji CO2 do 2030 r. ma ono wynieść 30 proc. W tym samym roku 60 proc. prądu nadal będzie pochodziło z węgla, przy utrzymaniu rocznego zużycia na obecnym poziomie. Do 2040 r. spadek produkcji prądu - z węgla - zaplanowano na poniżej 30 proc. - napisano w dokumencie.

Z PEP wynika, że od 2033 r., co dwa lata będzie oddawany nowy blok jądrowy, w sumie ma powstać 6 bloków o mocy 6-9 GW. Gaz w elektroenergetyce będzie stosowany głównie w celach regulacyjnych.

W 2030 r. 21 proc. w zużyciu końcowym - ma pochodzić OZE , zapowiedziano też rezygnację z rozbudowy wiatraków na lądzie - ma ja zastąpić fotowoltaika a od 2026 r. - offshore. Wsparcie dla OZE ma premiować dyspozycyjność - zapowiedziano w PEP

Nowe kopalnie węgla, atom, inteligentne sieci

Obecny na konferencji wiceminister resortu Grzegorz Tobiszowski zapowiedział udostępnianie nowych złoża węgla kamiennego i obszarów wydobywczych.

Jak mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, planowane są nowe obszary wydobycia węgla kamiennego, a przyszłość węgla brunatnego zależy od rozwoju nowych technologii jego użycia. Dla obu węgli ważne jest zaplanowanie przyszłości dla obszarów poeksploatacyjnych - stwierdził. Jak dodał, kluczowe jest wykorzystanie w sektorze energetycznym frakcji odpadów biomasy i pozostałości z leśnictwa i rolnictwa, co zapobiegnie konkurencji surowcowej.

Wiceminister Tadeusz Skobel mówił, że rozbudowa mocy wytwórczych jest niezbędna z powodu zastępowania starych źródeł i wzrostu produkcji. Dążymy do zapewnienia pokrycia zapotrzebowania własnymi źródłami, to jest cel tej polityki. Wymiana transgraniczna służy do zapewnienia dodatkowego poziomu bezpieczeństwa - podkreślił. Jak dodał, konieczność uruchomienia atomu wynika z obciążeń polityki klimatycznej, a 21 proc. cel OZE na 2030 r. przekłada się na 27-proc. udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski, mówiąc o rozwoju rynków podkreślił, że na rynku energii elektrycznej zakłada się wzmacnianie pozycji konsumenta, inteligentne liczniki i dopuszczanie odbiorców do generowania, sprzedaży energii i zarządzania popytem.

W Polsce ma być w 2025 roku 1 mln pojazdów elektrycznych

W Polsce ma być w 2020 roku 50 tys., a w 2025 roku 1 mln pojazdów elektrycznych - wynika z projektu Polityki Energetycznej Polski 2040. Celem jest też posiadanie 6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania w 32 aglomeracjach w 2020 roku.

Z kolei pojazdów CNG ma być w Polsce w 2020 roku 3 tys., a w 2025 roku ich liczba ma wzrosnąć do 54 tys.

W 2020 roku ma być 70 punktów tankowania CNG. W 2025 roku projekt zakłada powstanie 14 stacji LNG i 32 CNG wzdłuż najważniejszych dróg.

Punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) mają funkcjonować w czterech największych portach: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i w Świnoujściu. Ma też być możliwość bunkrowania statków LNG do 2025 roku.

21 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r.

Polska deklaruje osiągnięcie 21 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r., co przekłada się na 27 proc. udział w produkcji energii elektrycznej - podało Ministerstwo Energii w projekcie Polityki Energetycznej Polski.

"Mając na uwadze spodziewany rozwój technologiczny, szczególną rolę w realizacji celu OZE odegrają morskie farmy wiatrowe (…), a także fotowoltaika, której praca jest skorelowana z letnimi szczytami popytu na energię” - napisano.

Projekt zakłada też ograniczenie emisji CO2 o 30 proc. w stosunku do 1990 r. oraz poprawę efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.

Projekt zakłada wspieranie tych OZE, których rozwój nie zagraża bezpieczeństwu, maksymalnie dyspozycyjnych - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jak stwierdził, wzrost OZE będzie się opierał o transport, a także biomasę w ciepłownictwie.

"Widzimy potencjał offshore (morskiej energetyki wiatrowej) i energetyki prosumenckiej, choć dla stabilności pracy chcemy, aby prosumenci mieli magazyny energii” - powiedział.

"Chcemy, aby rozwój OZE nie zagrażał bezpieczeństwu, system wsparcia będzie uprzywilejowywał maksymalną dyspozycyjność i zaspokajanie potrzeb lokalnych" - dodał.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski, mówiąc o planach wobec ciepłownictwa stwierdził, że należy dążyć do jak największego zastosowania kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - PAP), źródeł odnawialnych i odpadów w ciepłownictwie.

"Rozbudowa systemów ciepłowniczych, inteligentnych sieci i magazynów ciepła, rozszerzenie obowiązku podłączania się do systemu" - wyliczał.

Dąbrowski zapowiedział nowy model rynku ciepła i polityki taryfowej, oraz poszukiwania bodźców do optymalizacji kosztowej.

"Na obszarach bez sieci ciepłowniczej chodzi o jak najniższą emisyjność, w pierwszej kolejności chcemy stosować gaz, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, a dopiero na końcu paliwa stałe" - powiedział.

Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym do '40 zakładane na ok. 400 mld zł

„Skumulowane nakłady inwestycyjne, jeśli spełnimy cele OZE i zrealizujemy transformację systemu, będą się kształtować na poziomie ok. 400 mld zł. Bez celu OZE (27 proc. udziału OZE w elektroenergetyce - przyp. PAP Biznes) 350 mld zł” - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski na piątkowej konferencji prasowej.

Z przedstawionego wraz z projektem polityki energetycznej do 2040 r. dokumentu "Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r." wynika, że to nakłady, jakie należy ponieść w latach 2021-40, aby pokryć zakładane zapotrzebowanie na moc.

Zainstalowana moc netto do 2040 roku miałaby wzrosnąć do 72,6 GW z ok. 40 GW obecnie. Z kolei produkcja energii elektrycznej ma, według prognoz, wzrosnąć do 232 TWh do 2040 r. z ok. 165 TWh w 2020 roku i 200 TWh w 2030 r.

Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040 r. [MW]

2020 2025 2030 2035 2040 elektrownie na węgiel brunatny 7 400 7 600 7 600 3 800 1 500 elektrownie na węgiel kamienny – istniejące 12 700 11 100 9 300 5 400 3 100 elektrownie na węgiel kamienny – planowane i w budowie 2 500 3 400 3 400 3 400 3 400 elektrociepłownie na węgiel kamienny 5 450 5 210 5 130 5 010 5 485 elektrownie jądrowe 0 0 0 2 800 5 600 elektrownie na gaz ziemny 1 500 2 000 4 700 7 900 9 700 elektrociepłownie na gaz ziemny 1 350 1 520 2 200 2 330 2 745 elektrownie fotowoltaiczne 900 5 200 10 200 15 200 20 200 elektrownie wiatrowe lądowe 6 400 7 000 6 000 2 100 800 elektrownie wiatrowe morskie 0 0 4 600 6 100 10 300 elektrownie OZE pozostałe (na biomasę, biogaz, wodne) 3 400 3 800 4 100 4 300 4 300 elektrociepłownie pozostałe 400 470 470 460 470 elektrownie rezerwowe (OCGT*/diesel) 0 0 0 3 600 5 000 RAZEM 42 000 47 300 57 700 62 400 72 600

Prognoza wytwarzania energii elektrycznej do 2040 r. wg technologii [TWh]

2020 2025 2030 2035 2040 elektrownie na węgiel brunatny 54,3 58,4 56,9 30,3 11,7 elektrownie na węgiel kamienny – istniejące 33,1 30,2 24,5 21,5 15,5 elektrownie na węgiel kamienny – planowane i w budowie 18,2 21,3 20,6 25,6 25 elektrociepłownie na węgiel kamienny – istniejące i nowe 23,2 22,3 22,3 21,9 22,4 elektrownie jądrowe 0 0 0 20,8 41,5 elektrownie na gaz ziemny 3,7 9,3 9,4 24,5 26,8 elektrociepłownie na gaz ziemny 5,8 6,5 9,6 10,2 11,2 elektrownie fotowoltaiczne 0,8 4,8 9,6 14,7 19,9 elektrownie wiatrowe lądowe 14,7 16 13,7 4,9 1,8 elektrownie wiatrowe morskie 0 0 17,1 23,3 41,1 elektrownie OZE pozostałe (na biomasę, biogaz, wodne) 9,5 11 14,1 15,9 13 elektrociepłownie pozostałe 1,7 2 2 2 1,9 elektrownie rezerwowe (OCGT/diesel) 0 0 0 0 0 RAZEM 165 181,8 199,8 215,6 231,8

Resort energii podał, że powyższe prognozy są wynikiem modelowania optymalizacyjnego kształtu bilansu elektroenergetycznego w perspektywie 2040 r. wykonane w oparciu o kluczowe przesądzenia polityczne przedstawione w polityce energetycznej (także wynikające ze zobowiązań międzynarodowych) oraz parametrów techniczno-ekonomicznych źródeł wytwórczych energii.

Gaz w polityce energetycznej traktowany jest jako paliwo przejściowe - Naimski

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. traktuje gaz jako paliwo przejściowe - poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jako powody wymienił emisyjność i brak krajowych zasobów.

Naimski podczas prezentacji projektu podkreślał, że gaz to kopalina, "wyczerpywalna" i jest źródłem emisji CO2 mniejszej niż z węgla, ale z czasem będzie zastępowany przez źródła zeroemisyjne.

Drugi powód przejściowego charakteru gazu to brak własnych źródeł zdolnych pokryć „dramatyczny i szybki” wzrost zużycia - dodał Naimski.

"Gaz będzie używany w perspektywie strategii jako element regulacyjny, nie będziemy przestawiali gwałtownie polskiej energetyki na gaz" - podkreślił.

Naimski podtrzymał plany rozbudowy terminala LNG, Baltic Pipe i krajowego wydobycia. Ok. 2037-2040 będziemy mogli przeznaczyć na cele energetyczne ok. 5 mld m sześc. gazu rocznie i to zapewni zaopatrzenie elektrowni regulacyjnych - stwierdził.

Zainstalowana moc netto do 2040 r. ma wzrosnąć do 72,6 GW

Zainstalowana moc netto do 2040 roku ma wzrosnąć do 72,6 GW z ok. 40 GW obecnie – wynika z prezentacji resortu energii, przedstawiającej projekt polityki energetycznej.

Produkcja energii elektrycznej ma, według założeń, wzrosnąć do 232 Twh do 2040 r. z ok. 165 Twh w 2020 roku i 200 Twh w 2030 r. (PAP Biznes)

autor: Wojciech Krzyczkowski

