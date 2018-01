Elon Musk w Krainie Czarów: 650 mld dol. kapitalizacji rynkowej w 10 lat?

Elon Musk zaprezentował nowy 10-letni plan rozwoju. Wśród celów do osiągnięcia znajduje się m.in. 650 mld dolarów kapitalizacji rynkowej czy 175 mld rocznych przychodów. Wszystko to zostało ogłoszone pod nazwą 10-letniej nagrody dla Elona Muska za osiągnięte wyniki - jeśli się nie uda, Musk zostanie z niczym.

CEO Performance Award 2018 nie jest nowością w Tesli. Została ona stworzona na wzór podobnego planu z 2012 roku, który również zakładał nagrodę dla Muska za realizację określonych kroków milowych. W tej edycji wyszczególniono te odpowiadające kapitalizacji rynkowej i wskaźnikom operacyjnym. Za ich wykonanie Musk dostanie do 12 transz opcji na akcję Tesli.

Kamienie milowe dla Muska

Musk ma na to 10 lat. Każda z transz zostanie wypłacona na koniec okresu tylko pod warunkiem, że para wymagań zostanie spełniona – i oczekiwana kapitalizacja, i wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej.

że Musk lubi stawiać przed sobą ambitne zadania. Wciąż liczy, że z miesiąca na miesiąc będzie produkował 5000 szt. modelu 3 tygodniowo, podczas gdy w IV kw. z taśm produkcyjnych zjechało ich zaledwie 1550. Potknięcia jednak nie zrażają szefa spółki nie zrażają przed stawianiem sobie kolejnych poprzeczek. Tym razem postanowił odebrać wynagrodzenie za pracę tylko wtedy, gdy spółka osiągnie 10-krotnie wyższą kapitalizację rynkową niż obecnie.

Obecnie rynek wycenia spółkę na ok. 60 mld dolarów – Musk żeby otrzymać wszystkie 12 transz musi doprowadzić inwestorów do takiej euforii, że spółka będzie wyceniana na 650 mld dol.

To jednak nie wszystko. Jak wspomniano w planie – to nie jedyny warunek. Musk jednocześnie musi zapewnić inwestorom podstawę do tego, żeby akcje wyceniać drożej. Operacyjne kroki milowe dotyczą podkręcania przychodów spółki – które mają sięgnąć 15-krotności tych z 2017 roku i osiągnąć granicę 175 mld dol. – oraz skorygowanego EBITDA, które po 10 latach miałoby wynieść 14 mld dol. – 21 razy tyle co w 2017 r.

Nagroda dla pana prezesa

Za każdą zrealizowaną transzę Musk dostanie opcje na 1 proc. aktualnej liczby akcji Tesli (w tej chwili to ok. 1,69 mln akcji). Otrzyma je po 10-letnim okresie oceny.

Co jeśli nie uda się zrealizować żadnej? W takim przypadku Musk pozostanie z niczym. Plan nagrody nie przewiduje żadnej rekompensaty za dekadę starań – ani pensji, ani premii, ani kapitału. Na pierwszy ogień idzie pierwsza transza osiągnięć do spełnienia dla Muska – musi podbić kapitalizację rynkową do poziomu 100 mld dol. i przychody do 20 mld dol. albo skorygowany EBITDA do 1,5 mld dol.

