Ekspert: wzrosty cen materiałów budowlanych są ciągle znaczące, ale ich dynamika maleje

Wzrosty cen materiałów budowlanych są ciągle znaczące, ale ich dynamika maleje - zauważył ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.

Jak podała Grupa PSB, w 2018 roku wzrosły ceny większości materiałów budowlanych. Najbardziej zdrożały płyty OSB (o blisko 28 proc.) oraz materiały do budowy ścian i kominów (o 13,5 proc.) Za cement i wapno płacono o 4,1 proc. więcej.

"Wzrosty cen są wciąż znaczące, co teoretycznie potwierdza trwającą silną hossę" - powiedział PAP Jędrzyński. Zwrócił jednak uwagę, że dynamika wzrostów większości towarów maleje. "Dotyczy to zwłaszcza pozycji o dotychczas najbardziej dynamicznie rosnących cenach, a więc płyt OSB, izolacji termicznych, czy izolacji wodochronnych. Na razie jest to stosunkowo ograniczona korekta, ale z dość dużym prawdopodobieństwem zapowiedź hamowania drożyzny materiałów budowlanych, co powinny potwierdzić kolejne raporty PSB" - powiedział ekspert.

Zdaniem Jędrzyńskiego "kołem zamachowym, napędzającym wzrosty cen materiałów budowlanych, jest wciąż żywe przekonanie o nieuchronnym, dalszym trwaniu inwestycyjnej prosperity na rynku mieszkaniowym". "Potwierdzają to zresztą dotychczasowe informacje GUS, zwłaszcza w kwestii nowych pozwoleń na budowę" - przypomniał ekspert.

Zauważył, że ostatnie statystyki sprzedażowe deweloperów w IV kw. ub. roku uległy tąpnięciu o blisko jedną trzecią licząc rok do roku. "Najprawdopodobniej oznacza to definitywny koniec cyklicznego boomu na rynku mieszkaniowym, co już w dość bliskiej perspektywie powinno przełożyć się również na ograniczenie produkcji mieszkań, a tym samym na spadek popytu na materiały budowlane, z oczywistym skutkiem dla dalszego kształtowania ich cen" - podał Jędrzyński.

Krasoń: Popyt wciąż wysoki, ceny będą rosły

Popyt na materiały budowlane nadal jest wysoki, należy spodziewać się wzrostów cen w kolejnych kwartałach - powiedział PAP analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń. Jak przypomniał, materiały są niezbędne nie tylko do wybudowania lokalu, ale i do wykończenia.

"Dane o cenach materiałów budowlanych nadal są alarmujące: ceny dynamicznie rosną, co nie ułatwia życia osobom budującym domy i mieszkania" - powiedział Krasoń. Zwrócił jednak zwrócić uwagę na fakt, że zmiany straciły nieco na dynamice.

Jak zauważył, "spadków cen nikt się raczej nie spodziewa, gdyż popyt na materiały budowlane nadal jest wysoki i prawdopodobnie utrzyma się przez kolejne kwartały". Dobrą wiadomością - jego zdaniem - jest to, że przestają one tak szybko rosnąć.

"Mimo sygnałów o zatrzymaniu boomu w mieszkaniówce, wolumeny budowanych mieszkań nadal są wysokie, a warto pamiętać, że materiały są niezbędne nie tylko do wybudowania lokalu, ale i wykończenia go" - podał.

Grupa PSB: w 2018 roku wzrosły ceny większości materiałów budowlanych

"Ceny w całym 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych: płyty OSB zdrożały o 27,9 proc., materiały do budowy ścian i kominów o 13,5 proc., izolacje termiczne - 8,6 proc., materiały do urządzenia otoczenia domu o 5,7 proc." - informowała Grupa PSB.

W ubiegłym roku, w porównaniu do poprzedniego, farby i lakiery podrożały o 4,5 proc., cement i wapno o 4,1 proc., a izolacje wodochronne o 3,3 proc. Jak podała Grupa PSB minimalnie zdrożały też produkty do budowy dachów (2,7 proc.), stolarka (1,9 proc.) czy narzędzia (1,7 proc.).

"Spadek cen nastąpił tylko w grupie oświetlenie i elektryka - o 0,9 proc." - zaznaczono w informacji Grupy PSB.

W samym grudniu 2018 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku 2017, najbardziej zdrożały materiały do budowy ścian i kominów - o 19,3 proc. Za płyty OSB w tym czasie płacono 13 proc. więcej.

Jak informował GUS, od stycznia do listopada 2018 r. rozpoczęto budowę 210,8 tys. mieszkań, tj. o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w tym czasie o 2,5 proc. - do 163,8 tys. lokali.

Deweloperzy giełdowi w całym 2018 roku sprzedali o 14,5 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. Spadki sprzedaży, podane przez 20 firm deweloperskich, w ostatnim kwartale 2018 roku sięgnęły aż 30 proc. (PAP)

