DM BOŚ zaktualizował rekomendacje dla szesnastu spółek i wskazał faworytów na 2019

Analitycy DM BOŚ w raporcie miesięcznym z 10 grudnia zaktualizowali rekomendacje dla szesnastu spółek i wytypowali faworytów na 2019 rok.





Jako faworytów na 2019 rok analitycy wskazali: 11 bit studios, Alior, Asseco SEE, Asbis, CD Projekt, Inter Cars, Lotos, Mercator, Ten Square Games oraz VRG.

Analitycy podnieśli rekomendację do "kupuj" dla spółek: Asseco BS, Enel-Med, LPP, Unimot i VRG, a do "trzymaj" dla Millennium i Rafako. Zalecenie dla spółek Ergis, Dino, Eurocash, Lena Lighting, Pekao, Play, Ronson, Sanok oraz Vindexus zostało obniżone do "trzymaj".

Do swoich faworytów na najbliższy miesiąc analitycy DM BOŚ zaliczyli 11 bit studios, Asbis, Asseco Poland, Asseco SEE, CD Projekt, Dino, Dom Development, Famur, GTC, Inter Cars, JSW, LPP, Lotos, Marvipol Development, Mercator, Mercor, PKN Orlen, PKO BP, Ten Square Games, VRG.

