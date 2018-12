Czerwińska: Po listopadzie w budżecie była nadwyżka

Po listopadzie w budżecie była nadwyżka - poinformowała dziennikarzy minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że w całym 2018 r. realny jest deficyt na poziomie 0,6 proc. PKB.

Zapytana o wykonanie deficytu budżetowego na koniec roku minister finansów powiedziała: "Jesteśmy na początku grudnia, typowanie wyniku z dużym prawdopodobieństwem nie jest możliwe. Natomiast ja już dużo razy zapowiadałam, że deficyt budżetowy będzie w znacznym stopniu niewykonany i to będzie na pewno poniżej 1 proc. (PKB - PAP)"

"Chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę do konsolidacji fiskalnej, chcemy aby wynik budżetu - bo na wynik całego sektora nie mamy wpływu - był jak najbardziej satysfakcjonujący. Liczę w tej chwili, że to będzie 0,6 proc. PKB, to realny wynik" - dodała.

Czerwińska zaznaczyła też, że po listopadzie w budżecie będzie nadwyżka.

W połowie listopada Czerwińska informowała, że wykonanie deficytu sektora finansów publicznych w 2018 roku nie powinno przekroczyć 0,5-0,6 proc. PKB.

Po dziesięciu miesiącach 2018 r. nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł.

