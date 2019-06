Czerwień na GPW. Spadki Lotosu i PGNiG

Czerwień dominowała we wtorek na GPW. Najmocniej wśród blue chipów taniały akcje Lotosu oraz PGNiG. Ponownie pozytywnie wyróżnił się Tauron, a po zielonej stronie znalazł się także CD Projekt.

WIG20 od początku giełdowego dnia utrzymywał się we wtorek pod kreską, spadki nasiliły się zaś około godziny 16. Ostatecznie indeks spadł o 1,19 proc. do 2.303.31 pkt. WIG zniżkował 0,87 proc., a mWIG40 poszedł w dół o 0,19 proc. Jedynie sWIG80 zyskał 0,1 proc. - warto jednak pamiętać, że wczorajsze wzrosty w zasadzie ominęły ten indeks. Obroty na GPW wyniosły 770 mln zł, z czego 692 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia handlu na GPW lekko traciły także indeksy w Ameryce. Również w Europie przeważała czerwień, choć nie tak mocna jak na Książęcej. Gorszy niż WIG20 okazał się dziś tylko portugalski PX. DAX zaś stracił "tylko" 0,4 proc.

W gronie spółek z WIG20 najsilniej wzrósł kurs Tauronu - zyskał 3,1 proc. Kurs Tauronu rośnie piątą sesję z rzędu. 17 czerwca notowania spółki osiągnęły historyczne minimum. Analityk Ipopema Securities Robert Maj ocenia, że wzrosty na spółkach energetycznych mogą mieć związek z uwolnieniem cen energii dla przedsiębiorstw od 1 lipca oraz wypłatą rekompensat w II kwartale 2019 r. 0,8 proc. zyskała dziś także PGE.

Do wąskiego grona blue chipów, które zakończyły dzień na plusie, załapał się także CD Projekt (+0,6 proc.). Analitycy JP Morgana rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji CD Projektu od zalecenia "przeważaj" z ceną docelową 270 zł. To najwyższa z cen docelowych, oszacowanych przez analityków giełdowych. Do tej pory najwyższą było 255 zł od Stifela. W optymistycznym scenariuszu analitycy JP Morgana zakładają sprzedaż nawet 30 mln kopii "Cyberpunka" w pierwszym roku.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: Lotos – spadek o 4,8 proc., PGNiG – o 3 proc. i Orange – o 2,6 proc. Grupa Lotos, w wyniku planowanego II etapu oddłużenia segmentu wydobywczego, chce spłacić około 518,1 mln zł zadłużenia - wynika z opublikowanych przez grupę informacji udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Vistal - w górę o 21,1 proc. i Groclin - wzrost o 15,3 proc. Wzrosła również cena WorkService - o 4,9 proc. oraz BAH – o 4,3 proc. British Automotive Holding podpisał z belgijską spółką SsangYong Motors Middle Europe warunkową, przedwstępną umowę dotyczącą potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce SsangYong Polska za 1,075 mln zł - poinformował BAH w komunikacie w trakcie sesji.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elemental – spadek o 4,7 proc. i Eurocash – o 3,4 proc. Elemental Holding poinformował w poniedziałek wieczorem, że wdraża program emisji obligacji o wartości nie większej niż 64 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności i bezpośrednie lub pośrednie refinansowanie zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.

W środę na giełdzie pojawi się kolejny producent gier - Moonlit SA. Spółka, która do tej pory współpracowała m.in. z PlayWay'em czy z Ultimate Games, rozpoczęła tworzenie produkcji własnych. Łączenie symulatorów z innymi gatunkami ma stać się jednym z jej znaków rozpoznawczych. M.in. o tym porozmawialiśmy z Michałem Gardełą, prezesem spółki.

Adam Torchała/PAP Biznes