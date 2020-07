Czerwień na GPW. Słabość CD Projektu i Orlenu

fot. Krystian Maj/ /

Słabą sesję mają za sobą najważniejsze indeksy warszawskiej GPW. Negatywnie we wtorek wyróżniali się m.in. CD Projekt i Orlen. Rosły jednak notowania firm, które Orlen chce przejąć.

Aż o 1,7 proc. spadł na wtorkowej sesji WIG20. Mocne straty zanotowały także WIG (-1,4 proc.) oraz mWIG40 (-1,1 proc.). Najlepiej na tym tle wypadł sWIG80, który poszedł w dół o 0,5 proc. Spadki te zwracały uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze miały miejsce przy obrotach sięgających blisko 1,2 mld zł, a więc – jak na lipiec – bardzo wysokich. Po drugie, choć w Europie przeważała czerwień, to jednak nie aż tak wyrazista, jak na WIG20. Na Wall Street z kolei o 17:30 przeważała zieleń.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

W WIG20 uwagę przykuwał przede wszystkim Orlen i jego plany. Najpierw pojawiła się informacja o warunkowej zgodzie KE na przejęcie Lotosu, później koncern poinformował, że ma list intencyjny w sprawie przejęcia PGNiG. Początkowo inwestorzy zareagowali pozytywnie i w górę szły notowania całej trójki (przy spadkach 17 pozostałych spółek z WIG20). Sytuacja szybko jednak wróciła do najpopularniejszego układu w takich przypadkach. W górę szły notowania przejmowanych: PGNiG (+4 proc.) i Lotosu (+7,1 proc.). Orlen skończył zaś dzień 4,7 proc. pod kreską. Wątpliwości budzą m.in. kwestie finansowe, Orlen chce przejąć bowiem PGNiG, które… jest warte więcej od samego Orlenu. Skorzysta na tym przede wszystkim Skarb Państwa, o czym pisaliśmy w osobnej analizie.

To jednak nie Orlen był najsłabszą spółką w WIG20 - 4,8 proc. straciło JSW. Ponad 4-proc. straty zanotowali także LPP oraz CD Projekt. Dla tego ostatniego była to tym samym siódma spadkowa sesja z rzędu. Od początku lipca producent „Wiedźmina” stracił już przeszło 10 proc. Spadki notowały także banki (indeks WIG-Banki stracił 1,7 proc.) i to mimo iż RPP tym razem nie zdecydowała się na luzowanie polityki monetarnej. Przy słabym Orlenie, CD Projekcie i bankach, WIG20 nie miał dziś szans na dobry wynik.

Na szerokim rynku mocne spadki zanotowały akcje VRG, czyli dawnej Vistuli (-13,1 proc.). Rada nadzorcza spółki odwołała w poniedziałek ze składu zarządu prezesa Michała Wójcika oraz wiceprezesa Mateusza Żmijewskiego. Nowym prezesem został Andrzej Jaworski, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, blisko związany z Radiem Maryja.

O 5,4 proc. w dół poszły papiery Idea Banku. UOKiK uznał, że Idea Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów - podał bank w komunikacie. Urząd nałożył na bank m.in. 17,3 mln zł kary.

Adam Torchała