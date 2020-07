Orlen chce przejąć kontrolę nad PGNiG

FORUM

PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką PGNiG - poinformował PKN Orlen w komunikacie. Orlen podał, że rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie kontroli kapitałowej nad PGNiG.

"To następny ważny krok, by zbudować koncern, który będzie konkurencyjny na rynkach międzynarodowych, nie tylko europejskich. (…) Musimy się połączyć, by móc jeszcze bardziej konkurować, rozwijać technologie, działać w zakresie transformacji energetycznej. Musimy mieć czempiona europejskiego, światowego” - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek na konferencji.

„Połączymy siły w zakresie badań, rozwoju, optymalizacji. To są miliardy złotych, które możemy zoptymalizować” - dodał.

Wskazał na możliwe synergie m.in. w obszarze wydobycia czy upstream.

Orlen poinformował w komunikacie, że jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG, będzie pełnił wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej.

Jak podano, na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone, a strony niezwłocznie podejmą współpracę i powołają zespoły, których zadaniem będzie wspólne wypracowanie modelu transakcji, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją transakcji.

"Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji. Spółka wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji" - napisano.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji ocenił, że przejęcia realizowane przez Orlen, w tym planowane przejęcie PGNiG, mogą wygenerować do 20 mld zł dodatkowego wyniku EBITDA.

Skarb Państwa posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym PGNiG.