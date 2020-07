Creepy Jar

Creepy Jar złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu związanego z przeniesieniem akcji z NewConnect na rynek główny GPW - podała spółka w komunikacie.

Prospektem objęte są wszystkie istniejące akcje spółki, które są obecnie notowana na NewConnect. W maju akcjonariusze Creepy Jar zdecydowali o ubieganiu się o przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany.

Creepy Jar to producent gier komputerowych, notowany na rynku NewConnect od sierpnia 2018 roku. Kapitalizacja spółki w czwartek przed południem wynosi ok. 840 mln zł, co daje jej status jednej z największych gwiazd "małej giełdy". Akcje Creepy Jar wyceniane są obecnie na 1225 zł, podczas gdy rok temu kosztowały 175 zł.

Pod koniec czerwca spółka podała, że łączna sprzedaż jej gry, "Green Hell", poprzez Steam, platformę dystrybucji cyfrowej gier na komputery PC, przekroczyła 1 mln sztuk. Wersje "Green Hell" na konsole Playstation i Xbox mają pojawić się czwartym kwartale tego roku. (PAP Biznes)

kuc/ ana/