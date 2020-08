Creepy Jar zapowiedziało dodatek do "Green Hell"

Creepy Jar

"The Spirits of Amazonia" - taki tytuł będzie nosił dodatek do gry "Green Hell". O pracach nad tym tytułem studio Creepy Jar poinformowało na targach Gamescom.

Choć koronawirus pokrzyżował znacząco plany marketingowe, szczególnie w kwestii targów, to jednak te - choć w innej formie - nadal są dobrą okazją do ogłaszania nowych tytułów. Na odbywającym się w weekend w "zdalnej" wersji Gamescomie swoje plany postanowiło ujawnić studio Creepy Jar. Niebawem do rąk graczy ma trafić "Green Hell - The Spirits of Amazonia"

- Nadchodzący dodatek to kolejna znacząca aktualizacja, którą przygotowujemy do gry. Rozmachem przerasta on nawet wprowadzenie trybu multiplayer, który, jak wiadomo, stanowił impuls dla setek tysięcy graczy do zapoznania się z naszą grą. Liczymy, że podobnie będzie w przypadku "Spirits of Amazonia" - kończy prezes.

Przypomnijmy, że wspomniany tryb multiplayer uczynił "Green Hell" jedną z popularniejszych polskich gier. Przełożył się także na sukces finansowy. W II kwartale 2020 roku Creepy Jar miało 21,8 mln zł przychodów i 15,2 mln zł zysku netto, podczas gdy kwartał wcześniej było to odpowiednio 1,2 mln zł przychodów i 840 tys. zysku. Wszystko za sprawą wspominanego trybu multiplayer, który dodano do "Green Hell".

Znalazło to odbicie także na giełdzie. Notowane na rynku NewConnect akcje spółki jeszcze w kwietniu można było kupić poniżej 200 zł, dziś ten sam papier wart jest aż 1230 zł. Creepy Jar to najdroższa nominalnie spółka na "małej giełdzie" i zarząd już zapowiedział chęć przeniesienia się na główny parkiet. Kapitalizacja producenta gier sięga obecnie 836 mln zł.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Zapowiedziany dodatek nie spotkał się jednak ze zbyt dużym entuzjazmem ze strony akcjonariuszy. Początkowo akcje Creepy Jar szły w górę, jednak obecnie znajdują się już pod kreską. O godzinie 10:14 są o 2 proc. tańsze niż na piątkowym zamknięciu.

Póki co nie znamy daty premiery "Green Hell - The Spirits of Amazonia". Wiemy jedynie, że dodatek podzielono na części i - jak zapowiada spółka - "termin premiery pierwszej transzy nowości poznamy niedługo". Zgodnie z zapowiedzią gra warszawskiego studia ma pojawić się niedługo na platformie Nintendo Switch. Jednocześnie trwają prace nad wersją gry na PS oraz Xboxa. Studio pracuje też nad nowym projektem z gatunku "sci-fi base-building simulation" nazwanym roboczo "Chimera".

Adam Torchała