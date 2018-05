Codemasters wchodzi na giełdę. Chce pozyskać 15 mln funtów

Producent kultowych już gier wyścigowych – brytyjski Codemasters – wchodzi na londyńską giełdę. Jej akcje mają trafić na mniejszy parkiet AIM dla mniejszych spółek. Wycena wartości firmy została ustalona na 280 mln funtów szterlingów – donosi serwis gamesindustry.biz.

Studio i wydawca odpowiedzialny za tak popularne serie gier jak Colin McRae Rally, TOCA czy Operation Flashpoint jest jednym z najstarszych graczy na tym rynku. Początki jego działalności sięgają jeszcze epoki pierwszej konsoli domowej Nintendo – Nintendo Enterainment System, w Polsce znanej głównie pod postacią jej klona – Pegasusa. Spółka chce teraz zainwestować w swoje portfolio przeznaczone na intratny rynek mobilny – w tym celu chce pozyskać z IPO 15 mln funtów.

Codemasters planowało wejść na londyńską giełdę już 10 lat temu. Gorsze wyniki finansowe zmusiły ją jednak do odłożenia IPO w czasie. Jak zapowiedziały władze firmy, teraz mamy do czynienia ze „złotą erą wzrostu” dla tego segmentu rozrywki. W 2017 roku Codemasters pochwaliło się przychodami na poziomie 50 mln funtów – to o 60 proc. więcej niż w 2016 roku.

– Wierzymy, że rynek gier wyścigowych wciąż będzie miał duży udział w branży, a emisja na parkiecie AIM zapewni nam możliwości do dalszego rozwoju w tworzeniu wysokich jakościowo gier – powiedział Frank Sagnier, CEO Codemasters.

Codemasters ma obecnie wyłączność na produkcję gier z serii F1 na licencji FIA. Najnowsza część serii odpowiadająca tegorocznemu sezonowi królowej motorsportu ma trafić do sklepów 24 sierpnia 2018 roku.

Firma poinformowała o zamiarze wejścia na giełdę niespełna miesiąc po innym przedstawicielu brytyjskiego game devu – studia Team 17 odpowiedzialnego m.in. za popularną serię gier strategicznych Worms.

Mateusz Gawin