Ceny ofertowe wynajmu mieszkań – styczeń 2019 [Raport Bankier.pl]

Tak samo jak ceny mieszkań na sprzedaż, stawki za najem mieszkania również poszły w górę w ogłoszeniach właścicieli. Spadek pojawił się jedynie w Katowicach, ale wynika to z korekty podwyżek zastosowanych przez wynajmujących na czas szczytu COP24.

Średnie oczekiwania cenowe co do odstępnego za mieszkanie w Warszawie wzrosły w grudniu o 5 proc., oznaczając podwyżkę do poziomu 4600 zł/m-c. Tym samym stawki wróciły w stolicy do poziomu z analogicznego okresu rok wcześniej – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w grudniu 2018 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena Średnia cena dla miasta Bydgoszcz 0-38 1151 1908 38-60 1659 60-90 2234 Gdańsk 0-38 1652 2548 38-60 2330 60-90 3215 Katowice 0-38 1309 2107 38-60 2004 60-90 2524 Kraków 0-38 1672 2507 38-60 2119 60-90 3002 Lublin 0-38 1521 2226 38-60 1993 60-90 2583 Łódź 0-38 1141 1996 38-60 1713 60-90 2584 Poznań 0-38 1387 1995 38-60 1901 60-90 2472 Szczecin 0-38 1396 2234 38-60 1797 60-90 2528 Warszawa 0-38 2156 4634 38-60 2887 60-90 4553 Wrocław 0-38 1684 2412 38-60 2145 60-90 2971 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

5-proc. podwyżka dotyczyła także Szczecina – średnia stawka za najem lokalu mieszkalnego wzrosła tam do 2234 zł/m-c O 4 proc. podrożały natomiast mieszkania w Bydgoszczy – właściciele oczekiwali tam 1908 zł/m-c w grudniu.

Spadki odnotowano tylko w dwóch lokalizacjach analizowanych w badaniu – Katowicach i Lublinie. Katowicki, dość imponujący, spadek wyniósł 24 proc., ale wynikał on wyłącznie ze zniknięcia bardzo drogich ofert najmu związanych ze szczytem klimatycznym COP24.– Tym, co najbardziej rzuca się w oczy na rynku najmu jest grudniowy powrót cen w Katowicach do poziomu zbliżonego do tych, które obowiązywały w październiku. Tak jak przypuszczaliśmy, spory wzrost w listopadzie miał chwilowy charakter, prawdopodobnie związany był z odbywającym się w tym mieście Szczytem Klimatycznym ONZ – komentuje Jarosław Krawczyk z Otodom.pl.

W Lublinie natomiast obniżka miała bardziej naturalny charakter i wyniosła zaledwie 2 proc. – nominalnie oznaczało to 50 zł/m-c mniej.

Mateusz Gawin