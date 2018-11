Brexit: ambasada namawia Polaków do wyrabiania paszportów

Termin pożegnania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską coraz bliżej. Polska ambasada w Londynie namawia rodaków, żeby możliwie wcześnie wyrobili paszporty biometryczne, unikając problemów z formalnościami po brexicie.

Wielka Brytania ma wystąpić z Unii do 29 marca 2019 roku. Nowy układ na Starym Kontynencie wymusi na obcokrajowcach z Wysp nowe obowiązki formalne.

Po brexicie mieszkający tam obywatele UE będą zmuszeni do zarejestrowania w Home Office udokumentowanego pobytu. Do tego celu konieczne będzie przedłożenie dokumentu tożsamości - przy czym osoby posługujące się paszportem biometrycznym będą miały uproszczone zadanie względem tych, którzy legitymują się wyłącznie dowodem osobistym. W przypadku tego pierwszego dokumentu wystarczy bowiem jedynie zeskanować go przez aplikację, jeśli zaś będziemy dysponować jedynie dowodem, który - jak wyjaśnia polska placówka dyplomatyczna - nie posiada on cech biometrycznych, nie obędzie się bez wysłania go tradycyjną pocztą.

W związku z tym Ambasada RP w Londynie, w komunikacie skierowanym do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, zachęca do jak najszybszego wyrabiania paszportów biometrycznych.

– Wydział Konsularny w Londynie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w listopadzie i grudniu br. – czytamy w komunikacie. Szybkie zgłoszenie powinno pozwolić na uzyskanie paszportu w ciągu 6 tygodni.

Więcej na temat programu rejestracji obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii można przeczytać tutaj.

Malwina Wrotniak