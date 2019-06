Bitcoin najdroższy od ponad roku. Kurs powyżej 9000 USD

Kurs bitcoina osiągnął najwyższy poziom od 13 miesięcy. To wyraz rosnącego optymizmu wśród kryptowalutowych inwestorów, którzy wyczekują istotnych informacji o charakterze fundamentalnym.

Podawany przez coindesk.com kurs bitcoina sięgnął wczoraj 9381 dolarów. Był to najwyższy poziom cen od 10 maja 2018 r. Dziś najpopularniejsza kryptowaluta jest nieco tańsza, jednak wciąż utrzymuje się powyżej psychologicznego poziomu 9000 USD.

Mocno przeceniony w ubiegłym roku bitcoin to jeden z inwestycyjnych hitów 2019 r. Od początku tego roku BTC podrożał o ok. 150 proc. Dla porównania indeks S&P500 dał zarobić 15 proc. Powody do radości mają także polscy inwestorzy, którzy obecnie obserwują bitcoina po blisko 35 000 zł, podczas gdy w nowy rok wchodzili z wycenami na poziomie 14 000 zł.

Wraz ze wzrostem ceny, rośnie także dominacja najpopularniejszej kryptowaluty. Obecnie bitcoiny odpowiadają za 57 proc. kapitalizacji całego rynku kryptowalut. Dla porównania, w kwietniu było to niewiele ponad 50 proc., a w cenowym dołku z początku 2018 r. jedynie 33 proc.

Społeczność emocjonuje się obecnie doniesieniami dotyczącymi planów uruchomienia kryptowaluty przez Facebooka. Jak donosi „Wall Street Journal”, największa sieć społecznościowa na świecie od kilku miesięcy pracuje nad projektem, do którego zaprosiła graczy takich jak Visa, Mastercard, PayPal czy Uber. Więcej na temat tego, jak działać będzie kryptowaluta Facebooka przeczytasz w tym artykule

Część inwestorów wiąże także nadzieje z nadchodzącym szczytem G20. Jak informuje „Financial News”, jednym z pobocznych wydarzeń szczytu, który odbędzie się w japońskiej Osace, będzie konferencja zorganizowana przez czołowe giełdy kryptowalutowe. Kwestie regulacyjne co jakiś czas mocno ciążą bitcoinowi i reszcie stawki, więc jest nadzieja, że tego typu wydarzenie – na którym obecni będą przedstawiciele rządów i banków centralnych – wpłynie na zmianę postrzegania kryptowalut przez władze.

Komentatorzy zwracają także uwagę, że wpływ na ceny bitcoina może mieć zapowiedź zamknięcia giełdy Binance dla traderów z USA. Jakkolwiek platforma zapowiada uruchomienie zgodnej z lokalnymi regulacjami usługi przeznaczonej dla amerykańskich inwestorów, to w obecnej sytuacji mamy do czynienia z „ucieczką do bitcoina” i wycofywaniem kapitału z innych kryptowalut.

MZ