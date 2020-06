BitBay odpowiada „Superwizjerowi” TVN: Nie pozwolimy na szkalowanie

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Kryptowalutowa giełda BitBay, której kulisy działalności zostały opisane w reportażu „Superwizjera”, odpowiada ekipie stacji TVN i domaga się od niej „bardzo dużego zadośćuczynienia”.

27 czerwca opublikowany został reportaż Michała Fuji i Patryka Szczepaniaka dotyczący działalności polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz próby przekupienia dziennikarzy za odstąpienie od realizacji materiału (w grę miała wchodzić kwota miliona złotych). Twórcy reportażu starali się uzyskać odpowiedź na pytanie, kto stoi za giełdą BitBay i jak wygląda jej struktura właścicielska. Z treścią reportażu zapoznać można się na stronie stacji TVN.

Stanowisko w sprawie reportażu zabrała sama giełda oraz jej prezes Sylwester Suszek. BitBay zarzuca dziennikarzom zorganizowanie prowokacji wymierzonej w jej wizerunek.

- W konsekwencji miało to doprowadzić do upadku bądź przejęcia firmy przez inny podmiot. Dzięki działaniom osłonowym firmy realizowanym w obszarze bezpieczeństwa jej otoczenia biznesowego ustalono bezsprzeczne fakty, potwierdzone zeznaniami świadków, wskazujące na zbieranie fałszywych materiałów przez Superwizjer TVN – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem Sylwestra Suszka „autor materiału posłużył się osobą, którą znał, do tego by zainscenizowała wręczenie Michałowi Fuji korzyści majątkowej przez osobę rzekomo powiązaną z giełdą BitBay”. Osoba ta miała przyznać się do udziału w prowokacji i zadeklarować chęć zostania świadkiem w sprawie przeciwko TVN.

- Będziemy domagać się bardzo dużego zadośćuczynienia od autorów reportażu oraz stacji telewizyjnej. Całość pozyskanego zadośćuczynienia zostanie przeznaczona na wsparcie działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – konkluduje BitBay.

Założona w 2014 r. katowicka BitBay to największa giełda kryptowalut w Polsce. W maju 2018 r. spółka przeniosła siedzibę na Maltę ze względu na korzystniejsze uwarunkowania prawne dla branży kryptowalut. Również w 2018 r. BitBay trafił na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, na której znajduje się do dziś w związku z zarzutem nieuprawnionego prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

MZ