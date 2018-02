BitBay na liście ostrzeżeń KNF

BitBay, polska giełda kryptowalut, została umieszczona na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Polski regulator stawia giełdzie zarzut nieuprawnionego prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

„W poniedziałek, 5 lutego 2018 r. na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego umieszczony został nowy podmiot: BitBay sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach” – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.

Urząd KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Zarzut dotyczy złamania art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, czyli nieuprawnionego prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

O tym, że KNF może podjąć kroki dotyczące jednej z polskich giełd kryptowalut, informowało dzisiejsze wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” w artykule „Nadzór zakopuje bitcoiny”. „Teraz Komisja Nadzoru Finansowego przechodzi do ofensywy - eksperci nadzoru rozpoczęli sprawdzanie pod tym kątem regulaminów giełd. Wnioskiem z tych analiz będzie zapewne to, że przepisy są łamane” – można przeczytać na łamach "DGP".

Ponieważ najpopularniejszą giełdą kryptowalut w Polsce jest BitBay, nietrudno było się domyślić, że artykuł może dotyczyć właśnie tej firmy. W odpowiedzi na pojawiające się podejrzenia, giełda wydała dziś po południu komunikat, w którym zapewnia, że posiada opinie prawne, procedury i procesy, które gwarantują, że jej działalność jest zgodna z prawem. „Instytucje państwowe nie wydają licencji dla tego typu usług w Polsce, dlatego też działamy zgodnie z najlepszymi standardami wyrażonymi w Kanonie dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce oraz politykami AML i KYC, które zostały u nas wdrożone pomimo braku regulacji w tym obszarze” – czytamy w oświadczeniu giełdy.

„Zapewniamy, że środki naszych klientów są bezpieczne. Każdy z naszych użytkowników posiada indywidualny, wirtualny rachunek PLN prowadzony przez bank (alias). Obsługę depozytów oraz wypłat w walutach USD i EUR gwarantuje natomiast operator płatności, który jest podmiotem nadzorowanym i licencjonowanym przez KNF. Klienci naszej giełdy nie muszą obawiać się o swoje depozyty oraz dostęp do nich” – informuje dalej BitBay.

To pierwszy przypadek w Polsce, aby nadzór finansowy podjął kroki skierowane bezpośrednio przeciwko instytucji związanej z rynkiem kryptowalut. Wcześniej KNF ograniczał się jedynie do prowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej kryptowalut. Jednak kampania ta faktycznie miała na celu przede wszystkim demonizowanie kryptowalut. Po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego, który w Davos oświadczył, że kryptowaluty w Polsce zostaną albo zakazane, albo uregulowane, można było przypuszczać, że polski nadzór finansowy przejdzie w tej sprawie do "kryptoofensywy".

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Czy klienci giełdy powinni zacząć się obawiać o swoje pieniądze? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony, zgłoszenie sprawy przez KNF do prokuratury nie oznacza, że firma jest winna zarzucanych jej czynów. KNF zgłosiła jedynie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Z dotychczasowej praktyki wynika także, że polska prokuratura prowadzi sprawy zgłaszane przez KNF przez wiele lat i często kończą się one umorzeniem. Trzeba zauważyć, że zarzut stawiany firmie BitBay ma wymiar formalny, czyli dotyczy ewentualnego prowadzenia działalności bez wymaganego zezwolenia. Nie ma mowy o tym, żeby środki klientów BitBay w jakikolwiek sposób były zagrożone.

Z drugiej strony, działania KNF mogą utrudnić prowadzenie działalności przez BitBay. Firma będzie musiała poświęcić zasoby ludzkie na przygotowywanie wymaganej przez prokuraturę dokumentacji, a zasoby finansowe na obsługę prawną. Nie to jest jednak najgorsze. KNF, jako instytucja regulująca rynek finansowy w Polsce, prowadzi nadzór nad bankami. Wpisanie na listę ostrzeżeń KNF może być dla banków sygnałem, żeby przestać obsługiwać BitBay od strony bankowej. Ponieważ działalność BitBay jest nieodłącznie związana z wpłatami/wypłatami pieniędzy klientów, zaprzestanie przez polskie banki obsługi płatniczej tej giełdy oznaczałoby praktycznie niemożność prowadzenia swojej działalności przez BitBay. Analogiczna sytuacja miała kiedyś miejsce w przypadku Amber Gold. KNF wystosowała do banków pismo, w którym, jak to określono, "zwróciła uwagę, że współpraca banków z podmiotami umieszczonymi w zakładce 'Ostrzeżenia publiczne' na stronie internetowej KNF może mieć wpływ na poziom ryzyka reputacyjnego banku. Zgodnie z przepisami bank ma obowiązek uwzględniania ryzyka reputacji w swojej działalności".

Jeśli taka sytuacja powtórzyłaby się w przypadku BitBay, naprawdę trudno jest przewidzieć jej skutki. W najbardziej optymistycznym scenariuszu giełda po prostu zakończyłaby działalnośc wypłacając środki swoim klientom. W najgorszym scenariuszu, firma mogłaby utracić płynnośc finansową, a klienci nie mieliby pewności, że otrzymają zwrot swoich środków. Ten najgorszy scenariusz nie byłby jednak zadowlajacy nie tylko dla giełdy oraz jej klientów, ale nawet dla KNF.

Rynek kryptowalut nie jest w Polsce uregulowany prawnie. To oznacza, że BitBay, jako giełda kryptowalut, nie podlega pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja ta nie może zatem skontrolować BitBay pod względem prawidłowości prowadzenia działalności oraz bezpieczeństwa środków klientów. BitBay nie jest także objęty żadnego rodzaju programem gwarancji bezpieczeństwa środków, jakim np. są objęte obowiązkowo banki, które należa do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czy domy maklerskie, które obejmuje System Rekompensat.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF

Marcin Dziadkowiak