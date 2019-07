Analitycy jeszcze nie uwzględnili umocnienia złotego

Najnowsze prognozy walutowe nie przewidują istotnych zmian kursów walut w drugim półroczu. Jednakże większość analityków jeszcze nie zdążyła wziąć poprawki na ostatnie umocnienie złotego.

Przez ostatni rok na rynku złotego nie działo się zbyt wiele. Od sierpnia 2018 do czerwca 2019 kurs EUR/PLN leniwie oscylował pomiędzy 4,25 zł i 4,35 zł, uparcie ciążąc w stronę środka tego przedziału. Stąd też walutowi eksperci mogli w ciemno obstawiać kurs euro w wysokości 4,30 zł. I tak też było przez ostatnie miesiące – walutowe prognozy regularnie typowały tą wartość jako oczekiwany kurs na koniec prawie każdego nadchodzącego kwartału.

Tak też jest w lipcowym zestawieniu prognoz walutowych. Mediana 31 prognoz z bazy Bloomberga zakłada, że na koniec roku kurs euro wyniesie 4,29 zł. Zatem przez ostatni miesiąc niewiele się w tej kwestii zmieniło. Rynkowi eksperci jak dotąd nie zauważali potencjału do umocnienia złotego. Ale to powoli zaczyna się zmieniać.

Mediana prognoz na koniec okresu III kw. 19 IV kw. 19 I kw. 20 II kw. 20 EUR 4,30 zł 4,29 zł 4,28 zł 4,30 zł USD 3,79 zł 3,73 zł 3,69 zł 3,67 zł GBP* 4,81 zł 4,81 zł 4,80 zł 4,88 zł CHF* 3,83 zł 3,77 zł 3,73 zł 3,74 zł Źródło: Bloomberg. Stan na 1.07.2019 r. *obliczenia własne

Niektóre prognozy z czerwca są już wyraźnie bardziej optymistyczne. Analitycy TD Securities i Commerzbanku zakładają, że do końca roku cena euro spadnie do 4,20 zł. Jeszcze dalej idą progności z Jyske Banku, którzy wieszczą 4,18 zł za euro. Wpływ na taka ewolucję prognoz zapewne miała wolta największych banków centralnych. Zarówno Rezerwa Federalna, jak i Europejski Bank Centralny zapowiedziały poluzowanie polityki pieniężnej, na czym mogą skorzystać waluty rynków wschodzących, do których zaliczany jest także polski złoty.

Niemniej jednak na rynku wciąż nie brakuje pesymistów. Pod koniec maja analitycy z Societe Generale wydali prognozę z kursem euro w wysokości 4,40 zł na koniec roku. Ale już dyżurni pesymiści z Barclaysa oraz Bayerische Landesbanku obniżyli swoje prognozy z 4,40 zł na 4,35 zł. Mogły ich do tego przekonać ostatnie wydarzenia na polskim rynku walutowym, na którym kurs euro spadł do 4,24 zł z przeszło 4,30 zł obserwowanych jeszcze pod koniec maja.

Istotnej rewizji uległy prognozy dla brytyjskiego funta. Jeszcze miesiąc temu rynkowy konsensus zakładał kursy rzędu 5 złotych. Teraz prognozy wynoszą 4,81 zł na koniec roku i 4,88 zł za 12 miesięcy. To jednak wciąż wartości wyższe od bieżącego kursu, kształtującego się na poziomie 4,74 zł.

O kilka groszy w górę zostały zrewidowane przewidywania względem ceny franka szwajcarskiego. Zdaniem analityków kurs CHF/PLN w ciągu następnych 12 miesięcy nie spadnie poniżej 3,73 zł. Prognoza ta oparta jest na założeniu, że frank utrzyma się okolic parytetu 1 do 1 z dolarem amerykańskim, a sam dolar będzie się osłabiał względem euro w następnych kwartałach.

Przypomnę tylko, że mówimy tu o medianie prognoz analityków. Przewidywania nawet najlepszych ekspertów mogą rozminąć się z rzeczywistością, co zresztą w przeszłości zdarzało się nie tak rzadko. Co więcej, są to prognozy na ostatni dzień danego kwartału – w międzyczasie kursy walut podlegają mniejszym bądź większym wahaniom.

Krzysztof Kolany