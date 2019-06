Prognoza walutowa: dolar będzie droższy, niż sądzono

Analitycy wciąż nie mogą otrząsnąć się po tegorocznym umocnieniu dolara. Niemniej jednak w kolejnych prognozach powoli podnoszą oczekiwania względem amerykańskiej waluty. Rynkowy konsensus wciąż zakłada, że kurs funta powróci do 5,00 zł.

Umocnienie dolara to jedno z największych rynkowych zaskoczeń pierwszej połowy 2019 roku. Na koniec maja kurs EUR/USD obniżył się w pobliże 1,11 dolara za euro, choć rok rozpoczynał na poziomie 1,1460. W styczniu analitycy byli przekonani, że kurs euro w połowie roku podniesie się do 1,17 i sięgnie 1,20 na koniec grudnia.

Teraz już niemal na pewno wiemy, że większość z nich nie miała racji. Najnowsze prognozy zakładają, że za miesiąc para euro-dolar będzie notowana na poziomie 1,12 i że do końca roku euro umocni się do 1,17 USD. Takie prognozy dla najważniejszej pary walutowej świata przekładają się na oczekiwaną cenę amerykańskiej waluty na polskim rynku. Walutowi eksperci typują, że do końca czerwca kurs dolara obniży się do 3,81 zł i będzie sukcesywnie spadał, osiągając pułap 3,70 zł na koniec roku.

Mediana prognoz na koniec okresu II kw. 19 III kw. 19 IV kw. 19 I kw. 20 EUR 4,30 zł 4,30 zł 4,29 zł 4,29 zł USD 3,81 zł 3,76 zł 3,70 zł 3,65 zł GBP* 4,99 zł 5,00 zł 4,96 zł 4,96 zł CHF* 3,77 zł 3,72 zł 3,70 zł 3,69 zł Źródło: Bloomberg. Stan na 29.05.2019 r. *obliczenia własne

Tradycyjnie już bez zmian pozostały prognozy dla pary euro-złoty. Mediana prognoz analityków od miesięcy zakłada utrzymanie status quo – czyli kursu euro w wysokości 4,30 zł. Rynkowy konsensus wskazuje, że do końca roku możemy liczyć co najwyżej na symboliczne umocnienie złotego – do poziomu 4,29 zł za euro.

Najwięksi optymiści w stosunku do złotego wywodzą się ze Skandynawii. Eksperci Swedbanku typują spadek kursu euro do 4,10 zł na koniec roku, zaś ich koledzy z Jyske Banku liczą na 4,18 zł. Są to jedyne prognozy dostępne w serwisie Bloomberga zakładające końcoworoczny kurs EUR/PLN poniżej 4,20 zł. Najmniejszą wiarę w złotego pokładają analitycy Barclaysa oraz Bayerische Landesbanku. Spodziewają się oni, że do grudnia kurs euro wzrośnie do 4,40 zł.

Rynkowi progności nie zdążyli jeszcze zareagować na majową przecenę brytyjskiego funta. Choć kurs GBP/USD spadł do 1,26, to rynkowy konsensus wciąż widzi funta po 1,31 USD na koniec półrocza i 1,34 USD na koniec roku. Po przeliczeniu tych wartości przez prognozowany kurs dolara otrzymujemy prognozy zbliżone do poziomu 5 zł. Ostatniego dnia maja funt notowany był zdecydowanie niżej i kosztował ok. 4,86 zł.

Bez istotnych zmian pozostały prognozy dla franka szwajcarskiego, który w opinii większości analityków przez najbliższy rok będzie utrzymywał parytet 1 do 1 w stosunku do dolara amerykańskiego. Przy wciąż dominującym scenariuszu zakładającym osłabienie „zielonego” implikowałoby to końcoworoczny kurs franka rzędu 3,70 zł. To o prawie 12 groszy mniej niż pod koniec maja.

Przypomnę tylko, że w tekście mówimy o medianie prognoz analityków. Przewidywania nawet najlepszych ekspertów mogą rozminąć się z rzeczywistością, co zresztą w przeszłości zdarzało się nie tak rzadko. Co więcej, są to prognozy na ostatni dzień danego kwartału – w międzyczasie kursy walut podlegają mniejszym bądź większym wahaniom.

Krzysztof Kolany