Amerykańskie spadki polskiej giełdzie niestraszne

Wtorkowe spadki na Wall Street odbiły się sporym echem w Europie, nie przeszkodziły jednak polskim indeksom w zanotowaniu kolejnej wzrostowej sesji.

Już wczoraj wiadomo było, że początek środowej sesji na GPW nie będzie należał do łatwych. Amerykańskie indeksy we wtorek spadły bowiem z hukiem. Dow Jones zaliczył spadek o 3,09 proc. S&P500 poszedł w dół o 3,22 proc., a Nasdaq zniżkował aż o 3,80 proc. Były to najsilniejsze spadki od sześciu tygodni. W efekcie poranek na europejskich giełdach przybrał barwę jaskrawej czerwieni.

Strach jednak tylko na początku miał wielkie oczy. Z każdą godziną WIG20 odrabiał straty i koniec końców po godzinie 16:00 znalazł się powyżej poziomów z wtorkowego zamknięcia, a sesję zakończył wynikiem +0,41 proc. Sztuka ta udała się jednak niewielu europejskim indeksom. Na rynkach Starego Kontynentu w środę przeważała czerwień, spadki były jednak nieco mniej spektakularne niż w Stanach. Przeszło połowa głównych indeksów straciła mniej niż 1 proc., żaden zaś nie stracił przeszło dwóch. WIG20 udowodnił tym samym, że jego listopadowa siła nie była przypadkiem. Czuć dobry sentyment do polskich blue chipów i wyniki kolejnych sesji oraz odporność indeksu na czynniki zewnętrzne póki co wydają się potwierdzać ten optymizm.

Przyzwoicie wypadły także pozostałe główne indeksy warszawskiej giełdy, które przypomnijmy, w ostatnim czasie miały problem z dotrzymaniem kroku blue chipom. Najsłabszy w tym roku sWIG, dziś zyskał przyzwoite 0,3 proc. mWIG urósł o 0,2 proc., WIG zaś o 0,25 proc. Spadły nieco obroty, do 827 mln zł. Tymczasem w trzech ostatnich sesjach przekraczały one poziom 1 mld zł. Z drugiej strony warto przypomnieć, że na rynku nie było dziś Amerykanów. W związku z pogrzebem prezydenta Busha sesję na Wall Street odwołano. Oznacza to także, że szansę na odpowiedź na wczorajsze spadki inwestorzy zza oceanu będą mieli dopiero w czwartek po południu.

Wśród blue chipów najmocniej spadał CD Projekt (-3,7 proc.). Najbardziej zwyżkował natomiast mBank, o 4,17 proc. W dół poszły akcje spółek energetycznych, indeks WIG-Energia zniżkował o 1,65 proc. Tauron spadał o 1,66 proc., PGE o 2 proc., a należąca do mWIG40 Enea spadała o 2,25 proc. Wyjątkiem była PGE, która wzrosła o 0,41 proc.

Na szerokim rynku zwyżkował kurs Polimexu Mostostal (+6,51 proc.), Forte (+6,44 proc.), Dino Polska (+2,09 proc.) i Brastera (+21,53 proc.). Kurs Kruka spadł o 4,23 proc. Nowa strategia spółki zakłada średni roczny wzrost zysku netto o około 13 proc. Do 2024 roku zysk ma wzrosnąć do około 700 mln zł z 295 mln zł wypracowanych w 2017 roku. Windykator poinformował również, że wydatki grupy na zakup wierzytelności wzrosną do 2024 roku ponad dwukrotnie: wzrost ten ma być wyższy niż dynamika poprawy zysków w tym okresie.

Źródło:

Adam Torchała/PAP Biznes