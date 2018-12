Nowojorskie indeksy spadły z hukiem

Nic nie zostało po poniedziałkowym optymizmie. Dzień później nowojorskie indeksy runęły w dół, tracąc po przeszło 3%. Zabawne jest, że wtorkowe spadki tłumaczono tym samym, czym uzasadniano poniedziałkową zwyżkę.

Jeszcze 24 godziny wcześniej giełdowe komentarze były pełne wręcz entuzjastycznych tonów, choć przecież nie za bardzo było się z czego cieszyć. I chyba właśnie ten fakt inwestorzy uświadomili sobie we wtorek. Bo przecież wiemy tylko, że za 90 dni Amerykanie i tak mogą podnieść cła na chińskie towary, ponownie eskalując wojnę handlową.

Obawy te podsycił sam Donald Trump. "Jestem Celnikiem (ang. Tariff Man). Gdy ludzie lub kraje przybywają plądrować wielkie bogactwo naszego Narodu, chcę, aby zapłacili za ten przywilej. To zawsze będzie najlepszy sposób maksymalizacji naszej potęgi ekonomicznej. Teraz rozmawiamy o zainkasowaniu miliardów dolarów w ramach ceł. UCZYŃMY AMERYKĘ ZNÓW BOGATĄ" - napisał na Twiterze prezydent USA.

....I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN