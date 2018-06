Abonament dla firm za mniej niż 100 zł - porównanie ofert

Telefon dla przedsiębiorcy jest podstawowym narzędziem pracy. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać atrakcyjny abonament, który pozwoli na swobodną komunikację oraz nie będzie dużym obciążeniem dla kieszeni. Internet bez limitu, nieograniczone rozmowy i SMS-y - sprawdziliśmy, co oferują operatorzy za mniej niż 100 zł.

Walcząc o klienta firmowego, operatorzy bardzo zbliżyli swoje oferty do konkurencji. Obecnie przedsiębiorca może liczyć na nielimitowane rozmowy czy SMS-y u większości z nich za relatywnie atrakcyjne stawki. Różnica najczęściej pojawia się, kiedy dochodzimy do informacji dotyczącej limitu internetu czy połączeń międzynarodowych. Dlatego decyzja o wyborze konkretnej oferty zapada właśnie na ich podstawie czy proponowanych usług dodatkowych.

Przyjrzeliśmy się podstawowym ofertom abonamentu dla małych firm, biorąc pod uwagę tylko te poniżej 100 zł oraz w opcji bez telefonu. Większe firmy bowiem najczęściej mogą indywidualnie negocjować stawki. Porównaliśmy:

liczbę dostępnych minut w pakiecie,

liczbę darmowych SMS-ów i MMS-ów oraz

limit internetu.

Najtańsze abonamenty dla firm - nielimitowany internet

Mało kto wyobraża sobie brak internetu w swoim telefonie komórkowym. Tym bardziej, że dla przedsiębiorców jest to warunek konieczny, aby móc sprawnie prowadzić swój biznes i być w kontakcie ze światem przez 24 godziny na dobę. Internet to nie tylko źródło informacji, ale również dostęp do swojego konta bankowego czy mediów społecznościach. Mając to na uwadze, operatorzy różnicują swoje oferty już nie ze względu na liczbę darmowych minut, bo te najczęściej są nielimitowane, ale właśnie na pakiet internetu. To, ile GB otrzymamy, rzutuje na wysokość rachunku, jaki przyjdzie nam zapłacić.

Należy jednak pamiętać, że na stronach internetowych operatorów są wskazane stawki, które uwzględniają już rabaty za e-fakturę zamiast papierowej czy wyrażanie zgód na marketing i profilowanie. Zupełnie inne kwoty będą w przypadku niewyrażania na nie zgody.

Oferta z nielimitowanym internetem poniżej 100 zł miesięcznie znajduje się w ofercie wszystkich największych telekomów w Polsce. Abonament bez telefonu można mieć od 44,99 zł netto/ mies. w ramach taryfy Dla Firm+Mulitpak XL od Orange Polska. Przedsiębiorca otrzymuje nielimitowaną liczbę minut, SMS-ów, MMS-ów, a dodatkowo 250 minut na połączenia międzynarodowe w UE do USA czy Kanady.

Abonament dla firm do 100 zł (stawki netto) Operator Taryfa Liczba minut SMS MMS Internet Okres umowy Opłata mies. netto Rabaty obniżające opłatę Opłata po zniżkach Orange Polska Dla Firm + Multipak XL bez limitu + 250 min. na połączenia międzynarodowe w UE, USA, Kanady bez limitu bez limitu bez limitu 24 mies. 74,99 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe oraz terminowe płatności 44,99 zł Play Biznes Box Ultra bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu (20 GB z pełną prędkością) 25 mies. 65 zł - za e-fakturę i terminowe płatności, - za zgody marketingowe 50 zł T-Mobile MagentaBiznes M bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu (do 20 MBIT/S) 24 mies. 65 zł - za zgody marketingowe 60 zł Orange Polska Dla Firm + Multipak XXL bez limitu + nielimitowane połączenia międzynarodowe w UE, USA, Kanady bez limitu bez limitu bez limitu 24 mies. 94,99 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe oraz terminowe płatności 64,99 zł T-Mobile MagentaBiznes L bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu (do 60 MBIT/S) 24 mies. 85 zł - za zgody marketingowe 80 zł Źródło: Bankier.pl, na podstawie oferty operatorów, stan na 07.06.2018 r.

Za nieco wyższą stawkę – 50 zł netto/mies. – przedsiębiorca może podpisać umowę z Play. W ramach Biznes Box Ultra również otrzyma nielimitowaną liczbę minut, SMS-ów, MMS-ów oraz internet. Przy czym aby miesięczny rachunek nie przekroczył 50 zł, należy wyrazić zgodę na e-fakturę, zgody marketingowe oraz dokonywać terminowych płatności.

Abonament firmowy - limit na internet

Większa liczba ofert, które mieszczą się w warunku opłaty miesięcznej poniżej 100 zł, posiada limit na internet. Jest to opcja dla osób, które korzystają z niego rzadziej, a przynajmniej na telefonie.

Abonament na firmę można nabyć już za niespełna 15 zł netto/mies. Jednak trzeba liczyć się z tym, że w najtańszych pakietach przedsiębiorca poniesie dodatkowe koszty związane z opłatą za SMS-y czy MMS-y. Wszystkie poniżej zaprezentowane opcje mają jednak nielimitowane rozmowy.

Pod względem cenowym konkurencyjnie wypada Virgin Mobile. W ramach taryfy Plan 2, której koszt miesięczny wynosi 23,58 zł netto, przedsiębiorca otrzymuje nielimitowaną liczbę minut, SMS-ów, MMS-ów oraz 10 GB internetu. Przy czym i w tym wypadku, aby płacić niższe rachunki, jest zmuszony do wyrażania zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej oraz marketing.

Abonament dla firm do 100 zł (stawki netto) Operator Taryfa Liczba minut SMS MMS Internet Okres umowy Opłata mies. netto Rabaty obniżające opłatę Opłata po zniżkach Lajt mobile Lajt Biznes Indywidualny bez limitu 0,09 zł 0,33 zł 0,01 zł/50kB* na czas nieokreślony 34,99 zł - bonus krajowy**, -e-fakturę 14,99 zł Virgin Mobile Plan 1 24M bez limitu bez limitu 0,25 zł 9 GB 24 mies. 23,58 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe 15,45 zł Virgin Mobile Plan 2 24M bez limitu bez limitu bez limitu 20 GB 24 mies. 31,71 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe 23,58 zł Lajt mobile Lajt Biznes bez limitu bez limitu bez limitu 10 GB na czas nieokreślony 49,99 zł - bonus krajowy**, - za e-fakturę 29,99 zł Plus Abonament dla małych firm bez limitu bez limitu bez limitu 7 GB (12 GB przez 3 mies.) 24 mies. 40 zł - za e-fakturę 30 zł Virgin Mobile Plan 3 24M bez limitu bez limitu bez limitu 30 GB 24 mies. 39,84 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe 31,71 zł Orange Polska Dla Firm bez limitu bez limitu bez limitu 10 GB 24 mies. 64,99 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe oraz terminowe płatności 34,99 zł Play Standard dla Firm bez limitu bez limitu bez limitu 15 GB 25 mies. 50 zł - za e-fakturę, - za terminowe płatności, - za zgody marketingowe 35 zł Plus Abonament dla małych firm bez limitu +120 min. na połączenia międzynarodowe w UE bez limitu bez limitu 12 GB (15 GB przez 3 mies.) 24 mies. 50 zł - za e-fakturę 40 zł T-Mobile MagentaBiznes S bez limitu bez limitu bez limitu 10 GB 24 mies. 45 zł - za zgody marketingowe 40 zł Plus Abonament dla małych firm bez limitu +240 min. na połączenia międzynarodowe w UE bez limitu bez limitu 15 GB 24 mies. 60 zł 10 zł za e-fakturę 50 zł * opcja podstawowa za 14,99 zł/mies. nie obejmuje internetu, można dokupić pakiet: 5 zł/mies. - 1 GB, 10 zł/mies.- 4GB, 15 zł/mies. - 10 GB, 20 zł/mies. - 20 GB ** bonus krajowy to rabat na abonament w wysokości 20 zł, przyznawany na każdy okres rozliczeniowy, gdy korzysta się z usług w kraju oraz w roamingu w UE, tzn. wykorzystanie do 50 min. na połączenia wychodzące, nie korzysta się z limitu GB w ramach transferu danych z pakietu krajowego, nie wysyła się z MMS-ów, korzysta się z pakietu Internetu roamingowego n terenie UE w opcji 100MB, 500MB lub 1GB. Źródło: Bankier.pl, na podstawie oferty operatorów, stan na 07.06.2018 r.

Dwie karty SIM - oferta telekomów

Coraz większą popularność wśród małych i średnich przedsiębiorstw zyskują oferty łączone, w których otrzymać można kilka numerów w ramach jednej umowy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują większej liczby kart dla swoich pracowników, mogą liczyć wówczas na dodatkowe rabaty.

Przykładowo w Virgin Mobile można otrzymać rabat w wysokości 50 proc. na kolejną kartę, w Plusie na 10 zł zniżki, natomiast w T-Mobile 10 zł za zestaw. Dodatkowo w T-Mobile, jeśli druga karta nie jest wykorzystywana, co oznacza, że nie ma jakiekolwiek przychodzących lub wychodzących połączeń głosowych, transmisji danych i MMS oraz wiadomości wychodzących SMS, przedsiębiorca płaci za nią 1 zł netto/mies. od 7 pełnego cyklu rozliczeniowego.

Abonament dla firm pakiet dla 2 kart SIM w najtańszej opcji (stawki netto) Operator Taryfa Liczba minut SMS MMS Internet Okres trwania umowy Opłata mies. netto Przyznane rabaty Virgin Mobile Plan 2 24M bez limitu bez limitu bez limitu 20 GB 24 mies. 23,58 zł + 11,79 zł - za zgody marketingowe, - za e-fakturę10 zł - 50% na kolejną kartę SIM Lajt mobile Lajat Biznes 2SIM bez limitu bez limitu 20 GB 20 GB na czas nieokreślony 49,99 zł - bonus krajowy**, -za e-fakturę Plus Abonament dla Małych Firm bez limitu bez limitu bez limitu 7 GB 24 mies. 30 zł+ 20 zł - za e-fakturę, - 10 zł za złożenie kolejnego zamówienia Orange Polska Dla Firm bez limitu bez limitu bez limitu 10 GB 24 mies. 34,99 zł+ 19,99 zł - za e-fakturę, - za zgody marketingowe oraz terminowe płatności Play Biznes Box Ultra bez limitu bez limitu bez limitu nielimitowany (20 GB z pełną prędkością) 25 mies. 60 zł - za e-fakturę, - terminowe płatności oraz za zgody marketingowe T-Mobile Magentbiznes bez limitu bez limitu bez limitu 10 GB 24 mies. 40 zł + 30 zł* - za zgody marketingowe, - za e-fakturę, -10 zł za zestaw * jeśli karta nie jest wykorzystywana tj. jakiekolwiek przychodzących lub wychodzących połączeń głosowych, transmisji danych i MMS oraz wiadomości wychodzących SMS, płaci się 1 zł netto/mies. od 7 pełnego cyklu rozliczeniowego ** bonus krajowy to rabat na abonament w wysokości 20 zł, przyznawany na każdy okres rozliczeniowy, gdy korzysta się z usług w kraju oraz w roamingu w UE, tzn. wykorzystanie do 50 min. na połączenia wychodzące, nie korzysta się z limitu GB w ramach transferu danych z pakietu krajowego, nie wysyła się z MMS-ów, korzysta się z pakietu Internetu roamingowego na terenie UE w opcji 100MB, 500MB lub 1GB Źródło: Bankier.pl, na podstawie oferty operatorów, stan na 07.06.2018 r.

Jednak i przy dobieraniu dodatkowych kart należy pamiętać o konieczności wyrażania zgód marketingowych czy zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej. Bez tego operator nie naliczy dodatkowych rabatów, które wpływają na wysokość ostatecznego rachunku.

Obecnie oferty skierowane do przedsiębiorców nie odbiegają znacznie od indywidualnych. Konkurencja panująca na rynku przyniosła korzyści dla klientów firmowych. Niegdyś stosowane limity rozmów czy SMS-ów przestały istnieć, a dodatkowo ceny taryf są bardzo przystępne. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może spróbować sowich sił w negocjacjach cenowych. Należy pamiętać, że w przypadku umowy na firmę zawsze można liczyć na dodatkową obniżkę lub bonusy.

Katarzyna Rostowska