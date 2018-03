85 tysięcy podejrzanych faktur. Oto wyniki pierwszego miesiąca z JPK_VAT

Ministerstwo Finansów podało, że ponad 1,5 mln przedsiębiorców złożyło JPK_VAT, czyli około 95 proc. właścicieli firm wywiązało się z nowego obowiązku. Wstępna analiza resortu wykazała 85 tys. podejrzanych faktur.

- Już dzięki wstępnej analizie wykryliśmy ponad 85 tys. faktur, które budzą podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów, które z kolei mogły narazić na straty nie tylko budżet, ale także swoich uczciwych kontrahentów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł – powiedziała minister Teresa Czerwińska podczas wczorajszego podsumowania pierwszego miesiąca działania JPK_VAT.

Jak czytamy w informacji resortu finansów, teraz sprawą podejrzanych faktur zajmą się odpowiednie służby. Ocenią, czy firmy wystawiające takie faktury mogły być słupami biorącymi udział w karuzeli, czy wystawiły faktury, których świadomie nie zaksięgowały. Każdy taki dokument zostanie sprawdzony pod kątem również niecelowych pomyłek.

Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza wykryła rozbieżności, otrzymają e-maile. Ci, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS-em - powiadomił resort finansów.

Do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To aż 94,5 proc. spośród wszystkich podatników VAT, do KAS dotarło 1 703 271 plików.

WSZ