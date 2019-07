Problemy banków z obsługą wniosków o 500+

Klienci BNP Paribas Bank Polska nie mają możliwości złożenia wniosku o 500+ poprzez bankowość elektroniczną. Z problemami w końcu udało się za to uporać ING Bankowi Śląskiemu.

W poniedziałek kilka dużych banków, w tym ING Bank Śląski (a także mBank, PKO BP, Santander i Credit Agricole) notowało problemy związane z bardzo dużą liczbą klientów chcących złożyć wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" za pośrednictwem bankowości internetowej. Wnioski albo nie przechodziły, albo cały system transakcyjny danego banku notował awarię. Klienci przez wiele godzin dobijali się do swoich kont, a banki cały dzień poświęciły na naprawę błędów. W poniedziałkowy wieczór wszystkie poinformowały, że uporały się z problemami.

W kolejnych dniach z problemami wciąż borykał się ING BŚ . W czwartek rano czytelnicy Bankier.pl informują, że awaria w tym banku trwa nadal, występują również problemy w BNP Paribas Bank Polska.

Doniesienia potwierdzało biuro prasowe ING Banku Śląskiego: "Dziękujemy za zainteresowanie składaniem wniosków 300+ i 500+ przez nasz bank. Jest ono tak duże, że mamy problemy z obsłużeniem ich wszystkich. Z powodu dużego obciążenia systemu, nasze wnioski pracują wolniej niż zwykle". Bank zachęcał do składania wniosków w późniejszym terminie: "Jeżeli możesz, złóż wniosek później. Żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca, masz na to czas do 30 września. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, które wynikają z tej sytuacji." O 8:50 poinformował, że udało się przywrócić pełną sprawność systemów i wszystkie wnioski są w tej chwili obsługiwane poprawnie

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem strony rządowej Emp@atia oraz PUE ZUS.

Wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" udostępniają następujące banki: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Euro Bank, Getin Noble, Credit Agricole, City Handlowy, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank BPS, SGB-Bank, Santander Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze.

Aby otrzymywać 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie, należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Resort podaje, że jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko w przypadku złożenia do końca dziewiątego miesiąca rodzic ma pewność, że otrzyma świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Sprawdź, czy otrzymasz 500 zł na pierwsze dziecko Resort szacuje, że świadczenie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. W 2019 roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld złotych, a w kolejnych latach koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld złotych, co łącznie da ok. 41 mld zł rocznie.

Co w przypadku dzieci, na które świadczenie „500+” zostało już przyznane? Aby kontynuować wypłatę świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku będzie można złożyć wniosek już od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w gminie lub listownie przez Pocztę Polską. W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do końca października 2019 roku.

Związek Banków Polskich podał, że przez pierwsze 34 godziny lipca złożono przez bankowość elektroniczną ponad milion wniosków o świadczenie z programu "Rodzina 500+" oraz o świadczenie "Dobry start".

KWS, MKa