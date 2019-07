Problemy z wnioskami o 500+ w bankach. Klienci mBanku, ING, Santandera i PKO BP skarżą się na błędy

Sprawdź, czy otrzymasz 500 zł na pierwsze dziecko

Resort szacuje, że świadczenie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. W 2019 roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld złotych, a w kolejnych latach koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld złotych, co łącznie da ok. 41 mld zł rocznie.