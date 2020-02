Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '19 spadł do 684,4 mln zł

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 684,4 mln zł z 749,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 669,6 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 636,2 mln zł do 681 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.418,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.400,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.358-1.411,4 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 654,6 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 651,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 645 mln zł do 655 mln zł).

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 885,3 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (888,3 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 232,7 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 30 proc. niższych odpisów w na poziomie 178,4 mln zł.

Wyniki Banku Pekao w czwartym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 4Q2019 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 418,7 1 400,3 1,3% Wynik z prowizji 654,6 651,7 0,5% Koszty ogółem 885,3 888,3 -0,3% Saldo rezerw -232,7 -178,4 30,4% Zysk netto 684,4 669,6 2,2% 4Q2019 4Q2018 różnica 3Q2019 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 419 1 295 9,6% 1 391 2,0% Wynik z prowizji 655 638 2,6% 643 1,8% Koszty ogółem 885 878 0,8% 883 0,2% Saldo rezerw -233 -105 121,8% -176 32,2% Zysk netto 684 749 -8,7% 656 4,3%

