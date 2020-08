Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '20 powyżej oczekiwań

Pekao

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 271,3 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 247 mln zł do 341,6 mln zł.

Odpisy wyniosły w okresie drugiego kwartału 2020 roku 474 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 2,6 proc. wyższych odpisów na poziomie 486,6 mln zł (przedział oczekiwań od 467 mln zł do 504,8 mln zł).

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1 366 mln zł i był 4,1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1 311,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1 278 - 1 328,7 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 568 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 563 mln zł (oczekiwania wahały się od 555 mln zł do 577 mln zł).

Pekao: w drugim kwartale bank zarobił 359 mln zł

W drugim kwartale tego roku Bank Pekao zarobił 359 mln zł, mniej o 38 proc. niż w tym samym okresie zeszłego roku - wynika z środowego komunikatu banku. Podkreślono, że dzięki kontroli kosztów i digitalizacji bank dobrze poradził sobie w warunkach pandemii.

"Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao za II kw. wyniósł 359 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc. głównie z powodu dodatkowych, konserwatywnie zawiązanych odpisów kredytowych związanych z COVID-19. Wspomniany zysk okazał się wyższy od oczekiwanych przez analityków 271 mln zł (średnia prognoz z ankiety PAP)" - napisano w komunikacie banku.

Jak zaznaczono, w II kw. 2020 r. na wyniki banku wpłynęła epidemia COVID-19, która przełożyła się na decyzje NBP o obniżkach stóp procentowych i znaczące ograniczenie aktywności gospodarczej. Podkreślono, że w obliczu niepewnego otoczenia bank kontynuował politykę odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem intensyfikując monitoring portfela oraz tworząc dodatkowe odpisy kredytowe.

"Inicjatywy kosztowe, wdrożenia kolejnych produktów cyfrowych wraz ze zdywersyfikowanym portfelem kredytowym pozwoliły bankowi ograniczyć negatywny wpływ epidemii COVID-19 na wyniki finansowe" - poinformowano.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 366 1 311,9 4,1% Wynik z prowizji 568 563,0 0,9% Saldo rezerw -474 -486,6 -2,6% Zysk netto 359 271,3 32,4% 2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 366 1 358 0,6% 1 428 -4,4% Wynik z prowizji 568 633 -10,2% 614 -7,6% Saldo rezerw -474 -177 167,4% -331 43,2% Zysk netto 359 582 -38,3% 187 92,2%

