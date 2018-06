Zmiany w ofercie mBanku. Będą nowe produkty i nazwy kont

mBank poinformował swoich klientów o wejściu w życie nowych cenników. Choć taryfie prowizji i opłat oraz tabelom stóp procentowych towarzyszy data 7 czerwca br., to przeważająca część zmian zacznie obowiązywać dwa tygodnie później. Wśród wypunktowanych przez bank zapowiedzi można również znaleźć nowości w ofercie. Na większość z nich jednak przyjdzie trochę poczekać.

Znaczny odsetek zmian dotyczy produktów oszczędnościowych. Ich główną przesłanką jest doprowadzenie do uproszczenia oferty oraz nazewnictwa, które będzie przypominać zasady przyjęte przy nadawaniu nazw kont osobistych. I tak, od 21 czerwca br. rachunek eMax walutowy zmieni się na eKonto walutowe, a eMax plus na eKonto oszczędnościowe. Wraz ze zmianą nazwy drugiego z nich wprowadzone zostaną dwa progi oprocentowania zamiast czterech, a maksymalna stawka spadnie z 1,00 proc. do 0,70 proc. w skali roku. Bank udostępni również jego posiadaczom możliwość realizowania przelewów na dowolny rachunek.

Tego samego dnia, tj. 21 czerwca br. znikną z oferty dwa produkty banku – rachunek eMax, a także powiązana z nim Lokata 3-dniowa. Bank rezygnuje również z dwumiesięcznej Lokaty terminowej. Wspomniane produkty zastąpi Lokata elastyczna od 1 do 30 dni bez limitu wkładu. Stawka na tym depozycie będzie wynosić 0,50 proc. w skali roku.

Zmiany czekają również posiadaczy mKonta Aquarius Intensive, którego nazwa zostanie skrócona do mKonta Intensive. Bank wprowadzi do oferty trzy nowe karty do rachunku (dwie debetowe oraz jedną kredytową) oraz od 8 sierpnia przestanie wydawać kartę Visa Aquarius Świat, która wcześniej zmieni nazwę na Visa Świat Intensive. Od 21 czerwca br. nowi oraz obecni posiadacze rachunku będą mieli ponadto możliwość zrealizowania trzech przelewów ekspresowych miesięcznie za darmo. Kolejne będą kosztować już 5 zł. Do 20 czerwca br. taka stawka obowiązuje już od pierwszej takiej operacji.

mBank przygotowuje się również do spełnienia ustawowego wymogu nakładającego na banki obowiązek posiadania w ofercie konta podstawowego z darmowym pakietem usług. Warunki cenowe eKonta PRP pojawiły się już w cenniku, jednak bank zaznacza, że włączenie produktu do oferty będzie poprzedzone odpowiednią komunikacją na stronach internetowych instytucji. Podobną drogę przejdzie także zapowiadana karta MasterCard Opaska.

Do dodatkowych informacji, którymi podzielił się bank ze swoimi klientami, należy komunikat o zakończeniu programu umożliwiającego zbieranie punktów PAYBACK przy dokonywaniu płatności kartą mBanku oraz wprowadzenie interaktywnego cennika na stronie banku.

mBank jest jedną z instytucji, które często odświeżają cenniki oraz regulaminy. Zaledwie w poprzednim miesiącu wycofał z oferty mKonto Aquarius oraz zaktualizował regulaminy dotyczące kart debetowych oraz kart kredytowych.

Monika Dekrewicz