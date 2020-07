fot. StockphotoVideo / Shutterstock

To nie najlepszy czas dla oszczędzających. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy znaczna grupa banków obniża stawki standardowe na kontach oszczędnościowych. Stawki promocyjne również są zagrożone ze względu na zakończenie kilku popularnych ofert specjalnych.

Aż jedenaście banków wprowadziło lub niebawem wprowadzi nowe stawki na kontach oszczędnościowych. Są to informacje niekorzystne dla posiadaczy rachunków lokacyjnych, ponieważ zmiany przynoszą obniżki. Pierwsze z cenników zostały zaktualizowane już pierwszego dnia miesiąca i dotyczą ośmiu banków: Banku Millennium, Banku Pekao, Banku Pocztowego, BGŻOptima, BNP Paribas Bank Polska, EnveloBanku, Idea Banku oraz PKO Banku Polskiego. Poza nimi cięć powinni się spodziewać klienci Banku BPS, ING Banku Śląskiego i Santander Banku Polska. W tym miesiącu kończy się także kilka promocji.

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują także nowe warunki prowadzenia Konta Otwartego na Ciebie i Mojego Konta Premium w BNP Paribas Bank Polska. Bank ujednolicił wysokość stawki za wypłaty i wpłaty w placówkach do 10 zł. W praktyce oznacza to podwyżkę. Czytaj więcej: Podwyżki w BNP Paribas Bank Polska.

15 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany zaproponowane przez Citi Handlowy dla kart kredytowych. Dotyczą one plastików wydanych przed 21 maja br. Wśród nich znajdują się zmiany dotyczące m.in. opłat za obsługę, transakcje gotówkowe, transakcje szczególne i obsługę planu spłat ratalnych. Czytaj więcej: Citi Handlowy podnosi opłaty za karty kredytowe.

30 lipca 2020 r. to kolejna data do zapamiętania. Tym razem dotyczy ona klientów mBanku, który tego dnia wprowadzi nowe wersje regulaminów. Zapowiadają one wprowadzenie kilku zmian i usprawnień m.in. możliwość wysłania prośby o przelew Blik do kilku osób jednocześnie, możliwość przypięcia karty debetowej do Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay lub Garmin Pay przed otrzymaniem karty w postaci fizycznej czy zmiany dotyczące wyłączania i włączania funkcji zbliżeniowej w karcie debetowej. Czytaj więcej: Nowe regulaminy w mBanku.

Pełne zestawienie na PRNews.pl: Bankowcu, zobacz, co twoja konkurencja szykuje na lipiec 2020 r.

Monika Dekrewicz