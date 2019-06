Ze spółek WIG20 najwięcej zyskuje JSW

W czwartek po południu główne indeksy zwyżkują. W gronie blue chipów najsilniej idą w górę JSW, Tauron i Santander Bank Polska.

WIG20 rośnie 0,9 proc. do 2.337 pkt., WIG zwyżkuje 0,8 proc. do 60.313 pkt., mWIG40 idzie w górę o 0,8 proc. do 4.108 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,1 proc. do 11.666 pkt.

Wśród indeksów sektorowych, drugi dzień z rzędu, wyróżnia się WIG-energia, który zwyżkuje 2,0 proc., m. in. za sprawą wzrostów kursów Tauronu, PGE, Enei, Energi i ZE PAK.

Obroty na GPW wynoszą 330 mln zł, z czego 268 mln zł przypada na spółki z WIG20.

DAX traci 0,1 proc., a futures na S&P500 zwyżkują 0,1 proc. o 12.35.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowują największe wzrosty, są: JSW – w górę o 4,9 proc., Tauron – ze zwyżką o 3,5 proc. i Santander Bank Polska – wzrost o 1,8 proc.

Kurs Tauronu od tegorocznego minimum z 17 czerwca zyskał ok. 19 proc.

Ze spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej tracą, są: Orange – spadek o 1,8 proc., Alior Bank – ze zniżką o 0,4 proc. i Cyfrowy Polsat – w dół o 0,2 proc.

W ciągu czwartkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że rada nadzorcza Alior Banku po dokonaniu oceny działalności za 2018 rok podjęła uchwałę o nierekomendowaniu udzielenia absolutorium wiceprezesowi banku Maciejowi Surdykowi.

Ze spółek szerokiego rynku rosną akcje Setanty – wzrost o 22,8 proc., w górę idzie Mediacap – o 11,1 proc., PHN rośnie o 9,4 proc. i ZM Kania zyskuje o 8,9 proc.

Setanta poinformowała w środę w nocy, że podpisała porozumienie w sprawie połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych spółką All In! Games.

Mediacap opublikował przed czwartkowym otwarciem sesji raport okresowy za 2018 rok, z którego wynika, że spółka miała 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,6 mln zł w 2017 roku.

Jednocześnie spółka podała, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 2,3 mln zł wobec 5,6 mln zł w 2017 roku.

ZM Kania podały w trakcie czwartkowej sesji, że rozpoczęły proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczki lub innej postaci w wysokości 25-50 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniają się akcje Orbisu – spadek o 3,3 proc. (PAP Biznes)

maq/ asa/