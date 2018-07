Zapracowani Polacy. "Nadgodziny" głównie u przedsiębiorców

Polacy znajdują się w czołówce narodowości, które najwięcej czasu spędzają w pracy. Według danych zebranych przez Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości średnio za biurkiem spędzamy ponad 44 godziny tygodniowo. Kto najwięcej? Osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Z danych Eurostatu wynika, że Polacy są jednym z narodów, który w pracy spędza najwięcej czasu – średnio 40,9 godzin tygodniowo. Na początku listy znalazły się: Wielka Brytania (42,1 godzin tygodniowo), Szwajcaria (41,8), Cypr (41,6), Austria (41,3), Grecja i Portugalia – po 41 godz. Dane te jednak różnią się od opracowań CBOS-u i PARP-u, w którym średnio etatowcy pracują 44 godziny, a przedsiębiorcy – niemal 52 godziny.

Pracujemy krócej niż cztery lata temu

Według najnowszego badania CBOS-u Polacy w maju 2018 roku przepracowali średnio 44,4 godziny tygodniowo. Jest to ten sam wynik, co 14 lat temu. W 2014 roku spędzili w pracy o 2 godziny więcej – średnio 46,4 godz. w tygodniu. Jedna trzecia (35 proc.) spędza w pracy więcej czasu, niż jest to wymagane, a 12 proc. mniej, natomiast pracę w wymiarze 40 godzin tygodniowo deklarowało 47 proc. respondentów utrzymujących się z pracy zarobkowej.

– Czas pracy wyraźnie dłuższy niż inni respondenci deklarują przede wszystkim rolnicy (średnio 61 godzin w tygodniu). (…) Poza osobami zatrudnionymi we własnym gospodarstwie rolnym relatywnie więcej niż inni pracują także badani prowadzący własną działalność gospodarczą (średnio 51,8 godzin w tygodniu). Czas pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę jest zazwyczaj zbliżony do pełnego etatu – podaje Antonii Głowacki w opracowaniu badania.

Czas pracy w zależności od sposobu zatrudnienia Który ze sposobów zatrudnienia stanowi główne źródło Pana(i) dochodów? Ile godzin tygodniowo (średnio) zajmuje Panu (i) łącznie praca zarobkowa? Średnia Mediana Własna działalność gospodarcza 51,8 50 Własne gospodarstwo rolne 62,5 60 Umowa o pracę na czas nieokreślony 42,0 40 Umowa o pracę na czas określony 42,5 40 Umowa-zlecenie lub umowa o dzieło* 37,4 30 *Ze względu na niską liczebność, wyniki dotyczące tej kategorii trzeba traktować ostrożnie Źródło: CBOS

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała, że średnio w pracy spędzamy 43,8 godziny. Jednak wyraźnie widać różnice ze względu na typ zatrudnienia. W przypadku osób wykonujących umowę o pracę ponad 50 proc. zadeklarowało, że spędza w pracy od 31 do 40 godzin tygodniowo. Około 20 proc. pracuje dłużej i za biurkiem spędza od 41-50 godzin. Natomiast biorąc pod uwagę osoby prowadzące działalność gospodarczą, to proporcje te wyglądają inaczej – najwięcej przedsiębiorców wskazało, że praca pochłania im od 41 do 50 godzin tygodniowo.

Zarówno CBOS, jak i PARP podały, że płeć znacząco wpływa na czas spędzony w pracy. Najwięcej czasu za biurkiem spędzają według Państwowej Agencji Przedsiębiorczości mężczyźni w wieku 36-54 lata, którzy posiadają wykształcenie niższe. Średnio mężczyźni pracują 46,4 godzin tygodniowo, a kobiety – 40,9.

PARP sprawdziła, czy praca uniemożliwia Polakom poświęcenie bliskim tyle czasu, ile by chcieli. Respondenci mogli wybrać następujące odpowiedzi: 1 - zdecydowanie nie, 2 - raczej nie, 3 - ani tak, ani nie, 4 - raczej tak oraz 5 - zdecydowanie tak. Średnia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn wyniosła 2,8, co oznacza, że raczej brakuje nam czasu, który moglibyśmy spędzić z najbliższymi.

– Odsetek osób nie dostrzegających problemu wynosił 51 proc., sygnalizujących problem – 38 proc. Mężczyźni przeciętnie częściej niż kobiety oceniali swoją pracę jako uniemożliwiającą im poświęcenie najbliższym tyle czasu, ile by chcieli. Koresponduje to z wynikami świadczącymi o przeciętnie większej liczbie godzin poświęcanych tygodniowo przez mężczyzn na pracę zawodową – czytamy w opracowaniu badania.

Weronika Szkwarek